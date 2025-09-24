La Comunidad de Madrid reunirá el Observatorio Regional de Violencia sobre la Mujer tras los fallos en las pulseras anitmaltrato

La Comunidad de Madrid convocará de forma extraordinaria el Observatorio Regional de Violencia sobre la Mujer el próximo lunes para adoptar un acuerdo y pedirle al Gobierno central que dé información sobre la gestión de las pulseras antimaltrato. Así lo ha señalado hoy el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid y portavoz del Gobierno, Miguel Ángel García Martín, durante la rueda de prensa tras la reunión de Consejo de Gobierno.

"Es imprescindible saber cuántas mujeres se han quedado sin esa protección, saber cuántos procesos judiciales se han visto comprometidos dando lugar a archivos o posibles absoluciones de maltratadores y saber cuántos maltratadores se han beneficiado de esta cadena de errores", ha asegurado García Martín.

El portavoz del Ejecutivo regional ha lamentado una situación que, ha dicho, ha puesto en peligro muchas mujeres víctimas de violencia "ante la indolente mirada y la pasividad del Gobierno de Pedro Sánchez", que además, ha subrayado, había sido alertado en reiteradas ocasiones. En este sentido se ha referido a las advertencias hechas desde el Consejo General del Poder Judicial, las Audiencias Provinciales y la memoria de la Fiscalía de 2024.

García Martín ha reclamado al Gobierno que asuma responsabilidades y pida perdón a las víctimas y ha pedido "una gran auditoría independiente" que esclarezca los hechos frente a la "pequeña investigación" que pidió hace unos días la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz. Asimismo, se piden las dimisiones de sus actuales cargos de la actual ministra de Igualdad, Ana Redondo, y su predecesora, Irene Montero, hoy eurodiputada, y que fue, ha dicho, quien adjudicó los contratos. A su juicio, no solo han de dimitir, sino "abandonar para siempre la política por el daño grave que han causado a tantísimas mujeres".

Desde el Gobierno regional se viene subiendo la presión sobre el central en un asunto que, además de su gravedad, afecta de lleno a su agenda y su discurso. Lo ha expresado hoy claramente Martín en hasta dos ocasiones en la rueda de prensa. "El Gobierno de Pedro Sánchez, que dice ser el Gobierno más feminista de la historia, es el Gobierno que más daño ha hecho a las mujeres, especialmente a las mujeres víctimas de violencia", ha apuntado, antes de aludir a las rebajas de condena tras la aprobación de la ley del sí es sí o a la ley trans, que, afirma, "crea víctimas de primera y de segunda".

La propia presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, se ha estado refiriendo a la polémica desde el pasado domingo. Ayer mismo calificó de "verdadera chapuza" lo ocurrido. Y su consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, remitió una carta a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, en la que le exigía que informara de cuántas mujeres y procesos judiciales se han visto afectados desde marzo de 2024 antes de presentar su dimisión.