La Comunidad de Madrid destina un millón de euros en la mejora del anillo ciclista, el carril más usado de la región

Madrid respira ciclismo. La Comunidad ha dado por finalizadas las obras en el anillo ciclista más utilizado de la región. Se trata de un recorrido de 40 kilómetros, rodeados de naturaleza, que se ha consagrado como un punto de encuentro para los aficionados al ciclismo. La inversión, de un millón de euros, está destinada a mejorar las condiciones de seguridad del trazado, garantizando así la práctica deportiva para gente de cualquier rango de edad. Su recorrido, desde la capital al Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares pasando por Tres Cantos, Colmenar Viejo o Soto del Real, ofrece un sinfín de posibilidades a los que lo frecuentan.

El anillo ciclista más utilizado en la región

Esta ruta, que conecta varios puntos de interés en la región, se ha convertido en la más transitada, un referente para los amantes de la bicicleta. Destaca por su belleza paisajística, al mismo tiempo que se trata de una travesía exigente en lo deportivo.

Aquellos que han tenido la oportunidad de recorrerla, se habrán podido cruzar con estudiantes de la Universidad Autónoma de Madrid, ciclistas que lo emplean como zona de entrenamiento, hasta militares de la base de El Goloso, o incluso vecinos que se desplazan entre localidades cercanas.

En busca de garantizar la seguridad

Estas obras de mejora han incidido especialmente en la rehabilitación de una pasarela, mejorando la accesibilidad a la misma y las condiciones de seguridad para todos aquellos usuarios que la frecuentan. Este proceso de reforma se enmarca dentro de la estrategia regional para fomentar la movilidad sostenible, reduciendo la dependencia del coche y favoreciendo hábitos saludables.

Hasta doce meses se han necesitado para poner a punto el anillo ciclista, que conecta espacios naturales y zonas urbanas, se ha convertido además en un elemento de cohesión territorial, favoreciendo el uso de la bicicleta y dando relevancia a un deporte que cada vez suma más adeptos en la región.