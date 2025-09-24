SUCESOS EN MADRID
Caen los dos ladrones que atracaron tres farmacias de Madrid a punta de navaja
Tras detectar que se repetía el mismo modus operandi en los tres casos, la Policía identificó y arrestó a los dos sospechosos este mes de septiembre
En apenas una semana, un atracador irrumpió en los establecimientos armado con una navaja, se dirigió directamente a las empleadas, las inmovilizó por el cuello y, con el filo del arma a escasos centímetros de su piel, exigió la recaudación de las cajas fuertes. Afuera, un cómplice esperaba al volante de un coche listo para escapar con el botín.
Los robos se produjeron en una farmacia del distrito de Hortaleza y en otras dos de Fuencarral-El Pardo. El balance: cerca de 2.500 euros sustraídos y varias trabajadoras aterrorizadas. Dos de ellas, según detalla la Policía Nacional, sufrieron un ataque de pánico durante el asalto y acabaron renunciando a sus empleos ante el trauma generado por la situación vivida.
La investigación se inició a finales de agosto, cuando las denuncias comenzaron a acumularse en las dependencias policiales. Los agentes de la Jefatura Superior de Policía de Madrid detectaron que en los tres hechos denunciados se repetía el mismo modus operandi, por lo que podía tratarse de los mismos sujetos en todos ellos.
Tras semanas de seguimientos y vigilancia discreta, el dispositivo se cerró los días 9 y 10 de septiembre. Los dos sospechosos fueron localizados y detenidos como presuntos responsables de tres robos con violencia e intimidación. Una vez puestos a disposición judicial, uno de ellos ingresó en prisión, mientras el otro quedó en libertad con cargos.
