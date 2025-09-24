Los motivos por los que el juicio a Begoña Gómez y al delegado del Gobierno en Madrid será con jurado popular

El juez Juan Carlos Peinado ha dado por concluida la instrucción de la pieza del caso Begoña dedicada al presunto servicio privado que Cristina Álvarez, asistente de Moncloa, habría prestado a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno. El magistrado ha iniciado los trámites para enviar a juicio a la propia mujer de Pedro Sánchez, a Álvarez y al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, quien antaño fuese secretario general de Presidencia del Gobierno. Se les atribuye una presunta malversación de fondos públicos derivada de esta labor personal que Álvarez habría llevado a cabo para beneficio de Begoña Gómez.

Los tres han sido citados el próximo sábado 27 de septiembre, a las 18 horas, para comunicarles la decisión. Tras más de año y medio de investigaciones surgidas de una denuncia de Manos Limpias elaborada a partir de recortes de prensa, Peinado da este paso después de que la Audiencia Provincial de Madrid accediese a seguir adelante con varias líneas de investigación del caso. En su última comparecencia ante el juez, Gómez señaló que la asistente de Moncloa le hizo "un favor" al enviar algunos correos electrónicos, pero que en ningún caso se trataba de un trabajo que sustituyese o complementase sus actividades en el Palacio de la Moncloa.

¿Por qué el juicio será a través de jurado popular?

La celebración del juicio mediante jurado popular está justificada, según el auto presentado por Peinado, en la presencia de posibles "delitos cometidos por los funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos". El magistrado, que también atribuye a Gómez los presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción entre particulares, apropiación indebida e intrusismo profesional, ha recalcado la importancia de los correos remitidos por el exvicerrector de la Universidad Complutense de Madrid, Juan Carlos Doadrio, para cumplir "el requisito de la verosimilitud de los hechos" y "comprobar" si las labores de la asistente estaban relacionadas con la cátedra de Transformación Social Competitiva que codirigía la esposa de Sánchez.