Se avecina un notable ascenso de temperaturas en Madrid: este es el pronóstico de la AEMET

Madrid vive su primera semana otoñal con un descenso de temperaturas que ha dejado las mínimas en la capital en apenas diez grados centígrados. Los termómetros parecen haber dejado atrás el verano estos días, trayendo un fresco a la ciudad que ha obligado a sus vecinos a sacar chaquetas y cazadoras del armario y a cerrar las ventanas de sus casas.

No obstante, la situación podría estar cerca de cambiar. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha pronosticado una variación de cara al fin de semana que podría incrementar los valores térmicos en la Comunidad de Madrid. Si ya habías guardado la ropa de verano, tal vez te veas obligado a dar marcha atrás próximamente.

El viernes las temperaturas empiezan a subir en Madrid

Según ha pronosticado la AEMET, este martes la ciudad volverá a vivir temperaturas máximas de tan solo veintiún grados, hasta doce menos que hace poco más de una semana. Las mínimas cayeron anoche hasta los nueve, un valor que se mantendrá la próxima madrugada.

Sin embargo, Madrid camina hacia un nuevo ascenso de temperaturas que arrancará este viernes. Ese día, las temperaturas máximas crecerán hasta los veintiséis grados, en un incremento gradual que culminará el domingo con unos veintiocho más típicos de la temporada estival que del otoño que acaba de arrancar en el hemisferio norte. Las mínimas durante estas madrugadas del fin de semana también aumentarán, no bajando de los dieciséis grados en la noche del sábado al domingo.