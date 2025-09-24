TIEMPO
Se avecina un notable ascenso de temperaturas en Madrid: este es el pronóstico de la AEMET
Los termómetros darán un vuelco en la capital en los próximos días
Madrid vive su primera semana otoñal con un descenso de temperaturas que ha dejado las mínimas en la capital en apenas diez grados centígrados. Los termómetros parecen haber dejado atrás el verano estos días, trayendo un fresco a la ciudad que ha obligado a sus vecinos a sacar chaquetas y cazadoras del armario y a cerrar las ventanas de sus casas.
No obstante, la situación podría estar cerca de cambiar. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha pronosticado una variación de cara al fin de semana que podría incrementar los valores térmicos en la Comunidad de Madrid. Si ya habías guardado la ropa de verano, tal vez te veas obligado a dar marcha atrás próximamente.
El viernes las temperaturas empiezan a subir en Madrid
Según ha pronosticado la AEMET, este martes la ciudad volverá a vivir temperaturas máximas de tan solo veintiún grados, hasta doce menos que hace poco más de una semana. Las mínimas cayeron anoche hasta los nueve, un valor que se mantendrá la próxima madrugada.
Sin embargo, Madrid camina hacia un nuevo ascenso de temperaturas que arrancará este viernes. Ese día, las temperaturas máximas crecerán hasta los veintiséis grados, en un incremento gradual que culminará el domingo con unos veintiocho más típicos de la temporada estival que del otoño que acaba de arrancar en el hemisferio norte. Las mínimas durante estas madrugadas del fin de semana también aumentarán, no bajando de los dieciséis grados en la noche del sábado al domingo.
- Emoción con el reconocimiento al Dúo Dinámico y frialdad con el de Marisa Paredes en los Premios de Cultura de la Comunidad de Madrid
- Estamos abandonados, nadie nos ampara': los vigilantes de seguridad de Barajas acusan a la empresa y a las autoridades de vulnerar su derecho a huelga
- Este pueblo de la provincia de Toledo busca vecinos y vende casas por 20.000 euros: está a una hora de Madrid
- De Marisa Paredes a Vargas Llosa... este es el listado oficial de artistas premiados por la Comunidad de Madrid
- Damiano David pone Madrid a temblar: poca carne y mucho amor tras el reventón de Måneskin
- Ramón Arcusa, pura emoción al recordar a su compañero Manuel de la Calva: 'Nos dejó, pero su legado sigue ahí
- Díaz Ayuso entrega la Medalla Internacional de las Artes y los Premios de Cultura 2025
- La reapertura de la Línea 7B de Metro tras tres años costará 48 millones de euros más de lo presupuestado en 2022