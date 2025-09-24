Tres de cada 10 atropellos mortales en España se producen en Madrid: la M-30 o la calle de Alcalá, entre los lugares más letales

Tres de cada cuatro peatones fallecidos en accidentes de tráfico se encontraban en la Comunidad de Madrid. Con un 31%, la región se convierte en la que mayor proporción de mortalidad por esta causa concentra en España. Le siguen Canarias (27%) y Galicia (24%), todas por encima de la media nacional (20%). En el lado contrario se encuentran la Castilla-La Mancha (13%) y Extremadura (14%).

Estos son algunos de los datos que deja el estudio Caminar seguros. Accidentalidad y riesgos de los peatones en España (2014-2023), elaborado por Fundación Línea Directa en colaboración con Fesvial. El informe, que analiza el total de accidentes de tráfico en España con peatones involucrados entre 2014 y 2023 a 30 días del siniestro, se ha completado con una encuesta a 1.700 peatones mayores de 18 años de toda la geografía española.

Los lugares más mortales

El trabajo muestra que la Calle Alcalá (4) y el Paseo de la Castellana (4) son los lugares de ámbito urbano con mayor concentración de siniestros mortales de peatones, junto con la Avenida del Mediterráneo de Almería (4), y solo por detrás de la Gran Via de les Corts Catalanes (8).

En el ámbito interurbano, el tramo de carretera con más atropellos mortales de peatones de la Comunidad de Madrid es la A3 (km 10,9-15,5), con siete siniestros mortales. Ocupa el cuarto lugar a nivel nacional. En el primero está la TF-1 (km 54,5-78,0), situada en Santa Cruz de Tenerife; seguida de la A-7 (km 173,6-192,2), en Málaga; y la AC-552 (km 18,4-36) en A Coruña. En todas ellas se han producido 12, 10 y ocho siminiestros mortales, respectivamente.

El informe también destaca que la M-30, una vía "oficialmente urbana", "con mucho tráfico y una alta densidad de población alrededor", sumó siete siniestros mortales de peatones. Una vía con mucho tráfico y con una alta densidad de población alrededor.

La opinión de los peatones

De la encuesta a 1.700 peatones del estudio se desprende que los pasos de peatones, lejos de ser espacios seguros, se perciben como una zona de riesgo, ya que un 62% opina que los turismos no los respetan adecuadamente. Además, casi cuatro de cada 10 (37%) admiten utilizar el teléfono móvil mientras cruzan la calle y un 35% reconoce hacerlo con frecuencia por lugares no permitidos.

La falta de control sobre estas conductas también es un factor señalado por los peatones españoles: el 78% considera que la vigilancia sobre ellos es escasa y el 76% cree que la normativa se aplica con mucha más severidad a los conductores. Por otro lado, los usuarios de vehículos de movilidad personal (VMP) son los peor valorados, ya que el 79% de los encuestados cree que incumplen las normas sobre peatones con frecuencia.

Entre las medidas más reclamadas para reducir la siniestralidad destacan la necesidad de que exista una mayor presión sancionadora sobre los peatones infractores, la formación vial en colegios e institutos y campañas dirigidas a los conductores.