Atlético de Madrid - Rayo Vallecano: a por el derbi antes del derbi

Arranca una semana de derbi para el Atlético de Madrid. Después de un nuevo 'pinchazo' en Son Moix, los rojiblancos intentarán recuperar la senda de la victoria en el Riyadh Air Metropolitano, único lugar esta temporada en el que han conseguido sumar los tres puntos hasta la fecha. El feudo rojiblanco calienta motores para lo que se les viene esta semana. Primero, recibirán al Rayo Vallecano (miércoles, 21:30 horas) para después someterse a una prueba que medirá en qué punto se encuentra el equipo de Diego Pablo Simeone, cuando reciba al Real Madrid (sábado, 16:15 horas), líder en solitario de LaLiga. Los rojiblancos afrontan una semana clave con el objetivo de intentar levantar el ánimo, después de sumar tan solo un triunfo en la temporada.

El enfado de Julián y la falta de gol

Buena parte de responsabilidad recae en Julián Alvarez. El argentino no ha arrancado la temporada como se esperaba. Desde la primera jornada no sabe lo que es celebrar un gol, cuando lo hiciera tras anotar una falta de forma magistral ante el conjunto perico. El pasado domingo, en Mallorca, vivió uno de sus peores partidos desde que llegara al Atlético. En los primeros instantes de partido, dispuso de un penalti que, finalmente, falló. A lo largo del partido se sintió incómodo con la presencia de los defensores del Mallorca, errático en los pases y lejos de su mejor versión. Cabe destacar que el argentino ya se perdió el estreno en Champions en Anfield debido a unas molestias en la rodilla.

Julián fue sustituido a la hora de partido, dando entrada a Alexander Sorloth. El argentino evidenció su malestar en su llegada al banquillo rojiblanco. Se desconocen los motivos reales del enfado del jugador rojiblanco, pero podría deberse a un enfado con su propio nivel o, en cambio, con Simeone, tras ser sustituido nuevamente con el partido aún por decidirse. En las imágenes se observa como 'La Araña' murmulla en el momento en el que toma asiento: “Siempre a mí”. Nadie en el club duda de la estrella argentina, está llamado a ser el sucesor de Griezmann, pero preocupa el nivel ofrecido en el último mes de competición.

Mientras tanto, Simeone no ha dudado en defender a su mayor activo en las horas previas al duelo ante el Rayo Vallecano. "Es el mejor jugador que tenemos y lo necesitamos. Esperamos que pueda encontrarse con el gol y el equipo lo ayude. Necesitamos su mejor versión, vino para eso", confesaba el técnico argentino ante los medios.

Para colmo, las prestaciones del resto de integrantes en la delantera no ayudan a subsanar el bache en el que se encuentra el argentino. Sorloth, expulsado a escasos minutos de ingresar en el césped de Son Moix, no ve portería desde la segunda jornada ante el Elche. Más allá de los números, se está viendo una versión excesivamente apática del noruego, poco comprometido en ciertas acciones del juego y desconectado de los encuentros por momentos. Antoine Griezmann aún no ha conseguido marcar esta temporada y, sumado a la racha negativa de la pasada temporada, ya son ocho meses sin anotar. El francés ha perdido su condición de intocable en el once de los rojiblancos.

En esta corriente de malas sensaciones, emerge una nota positiva. Durante este lunes, Diego Pablo Simeone recuperó dos efectivos que prometen ser claves. José María Giménez y Álex Baena completaron parte de la sesión de entrenamiento de este lunes en la ciudad deportiva de los rojiblancos. El centrocampista sufrió una lesión muscular y tan solo pudo disputar la primera jornada liguera ante el Espanyol. Cuando su vuelta parecía más cerca, se sometió de urgencia a una operación de apendicitis, que lo ha mantenido lejos de los terrenos de juego hasta la fecha. En el caso del defensa uruguayo, aún no ha debutado esta temporada debido a una lesión en el muslo sufrida en el Mundial de Clubes. Desde el club buscan cuidar a ambos, especialmente a Giménez con el historial de lesiones que arrastra, e incorporarlos de forma progresiva a la dinámica del grupo.

Semana clave en el Metropolitano

De esta forma, el Metropolitano afronta una semana importante, que bien puede determinar las aspiraciones del equipo esta temporada. Recibe a dos rivales, madrileños ambos, de alto nivel. Será este miércoles cuando se vean las caras ante los rayistas, que también llegan necesitados de puntos al feudo rojiblanco. Conseguir la victoria ante el Rayo Vallecano, como ya hiciera hace unos días ante el Villarreal, ayudaría a levantar el ánimo de cara al gran choque del sábado, ante el Real Madrid. Los de Diego Pablo Simeone tienen una oportunidad inmejorable de recortar los nueve puntos de ventaja que el líder de la competición mantiene respecto a los rojiblancos. Además, una victoria ante el eterno rival ayudaría a recuperar parte de la confianza perdida en este arranque de temporada.

El Atlético, al igual que en otros tiempos de crisis, volverá a recurrir a su mejor aliado: el Metropolitano. Y es que siempre que el Atlético ha necesitado la fuerza de los suyos para reponerse a una situación de estas características, ahí han estado los suyos. Ya el partido ante el Villarreal se antojaba de vida o muerte para los intereses rojiblancos. Tras un nuevo 'tropiezo' en Mallorca, la necesidad vuelve a ser el compañero de viaje de un equipo que no termina de encontrarse. "Siempre hablamos de la importancia de nuestra gente. Es un momento de mucho trabajo de los futbolistas y del cuerpo técnico y necesitamos el apoyo de nuestra gente", confesaba el técnico rojiblanco en la previa de una semana de máxima exigencia en el Metropolitano.