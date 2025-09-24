Almeida acusa a Sánchez de “falta absoluta de escrúpulos” para seguir en el poder tras las últimas imputaciones de su mujer y su hermano

"Lo que me extraña es que Pedro Sánchez siga siendo presidente del Gobierno", ha afirmado rotundamente el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, tras conocerse este miércoles que el juez Juan Carlos Peinado ha decidido sentar frente a un jurado popular a su mujer, Begoña Gómez, al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, y a la exasesora de Moncloa Cristina Álvarez, por presunta malversación de fondos públicos.

Preguntado por estas imputaciones, el regidor popular ha cargado duramente contra el jefe del Ejecutivo, a quien ha acusado de pretender mantenerse en el cargo pese a tener “a su Fiscal General del Estado, a su hermano y a su mujer en el banquillo”. Tirando de ironía, Almeida ha asegurado ante los micrófonos que “no hay banquillo lo suficientemente largo como para albergar a la familia Sánchez en España”.

Según el edil madrileño, “todas las X conducen a una misma persona, a Pedro Sánchez”, al que responsabiliza de haber permitido que su esposa hiciera “negocios desde el Palacio de la Moncloa” y de que una asesora de su gabinete trabajara en paralelo para ella. “La repercusión penal la decidirá un jurado, pero la repercusión ética es inatacable: no es aceptable que alguien pagado por todos se dedique a gestiones privadas para Begoña Gómez”, ha recalcado.

Todo ello, ha apuntado Almeida, deja a Sánchez en una posición de completamente "acosado" de la que, en su opinión, está tratando de escapar refugiándose en el panorama internacional. En este sentido, el alcalde ha mostrado su preocupación por la suspensión repentina de entrevistas previstas con medios internacionales como Bloomberg y CNN. “No sé si significa que no tiene valor para dar la cara por lo que le puedan preguntar sobre su mujer, su hermano o el fiscal general del Estado”, ha deslizado.

Asimismo, el regidor popular también ha arremetido contra el delegado del Gobierno, de quien también ha afirmado estar “inhabilitado” para su cargo. “Más allá de lo que se aclare en los tribunales sobre su paso por Moncloa, lo verdaderamente escandaloso es que alentara los disturbios y las alteraciones graves del orden público durante la final de la Vuelta Ciclista a España en Madrid. Eso lo incapacita para seguir al frente de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado”, ha sentenciado Almeida.