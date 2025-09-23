Vinicius regresa al lugar que cambió su carrera en el Real Madrid: una visita al Ciudad de Valencia con la mente puesta en el derbi

La historia de Vinicius en el Real Madrid da para varios capítulos. El brasileño llegó al conjunto blanco cuando tan solo era un niño, como una de las mejores promesas del fútbol sudamericano y con un precio de 45 millones de euros que se hicieron notar en una mochila cargada de trabas y críticas para desarrollar su fútbol en el Santiago Bernabéu. Una primera temporada notable, que dejaba entrever al futbolista en el que posteriormente se convirtió, no fue suficiente para probar metal con la camiseta del Real Madrid. El vaivén de entrenadores entre Lopetegui, Solari o Zidane no favoreció su crecimiento. Ya en los años siguientes, el brasileño gozaba de más oportunidades, pero siempre mermado por la falta de acierto de cara a portería.

Su explosión definitiva llegó de la mano de Carlo Ancelotti y, en ese camino que italiano y brasileño recorrieron juntos, como si de padre e hijo se tratara, guarda un especial recuerdo en la cabeza de Vinicius aquella visita al Ciutat de Valencia para medirse al Levante en la tercera jornada de la temporada 2021/22. Vinicius saltó al césped en el minuto 58 de partido, sustituyendo a Eden Hazard y anotó doblete que cambió para siempre su historia en el Real Madrid. Los tantos del brasileño no fueron suficientes para sumar los tres puntos, pero ese día ante el Levante marcó un antes y un después en el ascenso meteórico de un futbolista que llegó a convertirse, tras el adiós de Karim Benzema, en la referencia de todo un Real Madrid. Y, este martes (21:30 horas), después de los éxitos cosechados, el brasileño regresa a ese mismo estadio en uno de sus peores momentos como futbolista del conjunto blanco.

Vinicius, un doblete y salto al estrellato

Ahora, Vinicius parece haber vuelto al punto de partida. Está cerca de cumplirse un año de su no Balón de Oro, momento en el que todo empezó a torcerse. Desde entonces, destellos y actuaciones puntuales para un futbolista que era un seguro en las grandes citas. La frustración ha invadido al brasileño, lo ha desnaturalizado. Esta temporada, acumula cuatro titularidades y dos suplencias, incluido el debut en Champions en el Bernabéu. Es palpable su descontento con la situación que atraviesa a nivel individual, también sus 'roces' con Xabi Alonso tras ser sustituido en los cuatro partidos que partía de inicio.

En la previa también fue protagonista, tras no partir de inicio en el estreno en Champions ante el Olympique de Marsella. "Le veo bien. Ayer, tras el otro día, se le veía que no era el momento de hablar con él. Pero hoy ya estaba más positivo. He hablado un poco con él y hecho algunos ejercicios... Pero llevamos sólo cinco partidos de Liga. Queda muchísimo, esto es una maratón hasta mayo. Hay que ir poco a poco", contaba Xabi Alonso. “Hoy le ha faltado el gol. Creía que meter gente por fuera, de refresco, iba a venir bien. Él y Franco estaban bien, pero el partido necesitaba más de control. Quizá le cambié cuando estaba mejor, a lo mejor le cambié un poco pronto...” se sinceraba el técnico tolosarra al término del encuentro con el Espanyol.

Vinicius Junior se lamenta en el encuentro ante el Espanyol. / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

"Yo he sido jugador y yo también cuando me sustituían a veces no es el momento más feliz. Lo llevo con naturalidad, hablamos de las cosas con los jugadores después de los partidos. No hago una gran bola de eso", confesaba Xabi Alonso, restándole importancia a la situación, en la previa del encuentro ante los 'granotas'.

Lo lógico, pensando en la futura visita al Metropolitano, sería que el brasileño partiera desde el banquillo en el encuentro de este martes. Rodrygo se ha postulado como su principal rival por un puesto en el once. Pese a ello, no se descarta una doble presencia brasileña en el ataque blanco, dando así descanso a Kylian Mbappé de cara al derbi del próximo sábado. El francés lo ha jugado todo en este inicio de temporada y el tolosarra podría otorgarle unos minutos de descanso.

Rotaciones pensando en el Metropolitano

El que tiene asegurada su presencia en el once será Dean Huijsen. El central español cumplió sanción en el último encuentro liguero ante el Espanyol y compartirá la zaga con un Raúl Asencio recuperado para la causa ante la plaga de bajas en la línea defensiva. Junto a ellos estará Álvaro Carreras, otro de los fijos para Xabi Alonso. El gallego lo ha jugado todo desde su fichaje por el Real Madrid. Su concentración y lectura de juego han enamorado a la afición del Santiago Bernabéu, pero bien podría llegar su momento de descanso este martes ante el Levante, dando entrada a Fran García. El conjunto valenciano llega tras sumar su primera victoria del curso en territorio gironí (0-4). Los de Julián Calero ya pusieron en aprietos al Barça hace unas semanas y podría convertirse en un partido trampa para los de Xabi Alonso antes de la visita al Metropolitano.

De centro del campo en adelante se espera que Güler regrese a la titularidad junto a Dani Ceballos. Ambos futbolistas coincidieron sobre el césped de Anoeta durante la cuarta jornada. El turco fue suplente por primera vez ante el Espanyol y espera recuperar su sitio en el once. Jude Bellingham y Eduardo Camavinga podrían volver a gozar de minutos como ya hicieran en el encuentro ante los pericos. Todo lo que decida Xabi Alonso estará, indudablemente, condicionado por el partido que Real Madrid y Atlético de Madrid disputan este sábado, la primera gran prueba de nivel de un proyecto que apenas acaba de comenzar.