Temperaturas otoñales en Madrid este martes: este es el pronóstico de la AEMET en la capital

La Comunidad de Madrid vive días de temperaturas agradables más típicas ya del otoño que del verano. Tras una semana en la que el calor volvió a apretar en la capital, este lunes los termómetros pegaron un vuelco, dejando las mínimas en apenas diez grados y las máximas en poco más de veinte. Valores que han obligado a los madrileños a acudir a sus puestos de trabajo estos días con chaqueta y manga larga, una imagen impensable hace apenas unos pocos días.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha pronosticado que la situación se mantendrá este martes. A lo largo de esta tarde, la temperatura no sobrepasará los veintiún grados en ningún momento. Las mínimas esta pasada madrugada volvieron a ser de diez. No obstante, el contexto podría cambiar pronto. Si bien el verano no volverá a hacer presencia en Madrid, lo cierto es que en los próximos días podría 'recalentarse' el ambiente en la urbe.

¿Qué día subirán las temperaturas en Madrid?

Según ha señalado la AEMET, este jueves el mercurio comenzará a ascender, rozando ese mismo día los veintitrés grados. Este ascenso será gradual, hasta alcanzar unos veintisiete el próximo domingo que volverán a incomodar levemente a los vecinos de la capital. En cualquier caso, lo normal es que el calor no pase de esos niveles, regalando a los madrileños un final de septiembre de lo más plácido.

Los meteorólogos han calificado el ascenso de temperaturas que arranca este jueves como "moderado", por lo que, en principio, no hay de qué preocuparse. Los vecinos de la ciudad pueden continuar estos días con la reorganización del armario sin miedo a un posible repunte térmico.