El repunte nacional de delitos sexuales también alcanza a Madrid, con un 26,5% más de condenas en 2024

Frente a la tendencia positiva en la tasa general de delitos, en la que la Comunidad de Madrid marcó distancias con la media nacional situándose dos puntos por debajo, las condenas por delitos sexuales han experimentado un preocupante repunte en el último año en la región, parejo al que se ha vivido en el resto de España. Así lo reflejan las cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE), según las cuales los tribunales madrileños registraron 607 condenas por delitos sexuales en 2024, frente a las 480 de 2023, lo que supone un incremento de aproximadamente el 26,5% en un año.

A nivel estatal, la evolución fue aún más pronunciada: los adultos condenados por delitos sexuales pasaron de 2.867 en 2023 a 3.936 en 2024 (un aumento del 37,3%), y los menores condenados aumentaron hasta los 550 en el mismo ejercicio (un 29,7% más). En conjunto, adultos y menores suman 4.486 condenas por delitos sexuales en España en 2024, frente a las 3.292 de 2023, marcando un crecimiento global cercano al 36,3%.

Si bien el incremento absoluto de las condenas por delitos sexuales en la región —de 480 a 607— es significativo y muestra que el repunte nacional tiene correlato territorial, en términos relativos, el crecimiento madrileño (+26,5 %) se sitúa más de 10 puntos porcentuales por debajo del incremento en las condenas de adultos a escala nacional (+37,3 %). Por otro lado, la región concentró en torno al 13,5 % de las sentencias por delitos sexuales registradas en toda España ese año, una cifra pareja a la distribución demográfica - los más de 7 millones de habitantes de la Comunidad de Madrid representan alrededor del 15% de los 48 millones del total de población-.

Hombres entre los 18 y los 40 años

La estadística del INE permite además perfilar el perfil de estas condenas a escala nacional: entre los adultos condenados por delitos sexuales en 2024 predominan claramente los hombres (más del 96 %), y la mayor concentración por edad se sitúa entre los 18 y los 40 años. En el caso de los menores, las sentencias por delitos sexuales también afectan mayoritariamente a varones (más del 95 %) y se concentran en la franja tardoadolescente (16–17 años).

A nivel tipológico, los datos nacionales muestran que, en 2024, los adultos condenados cometieron 5.230 delitos sexuales registrados en el periodo analizado, entre los que destacan 1.151 hechos calificados como abuso o agresión sexual a menores de 16 años, 1.097 abusos sexuales y 1.389 agresiones sexuales, de las que 90 fueron consideradas violación. En el caso de los menores, los delitos sexuales cometidos sumaron 825 hechos, con un aumento porcentual muy alto respecto al año anterior.

Estos elementos subrayan que el crecimiento no solo es cuantitativo, sino que también afecta a categorías de delitos especialmente graves. Asimismo, el INE apunta que algunas categorías —como la trata de seres humanos (con fines de explotación sexual), entre los adultos y la prostitución y corrupción de menores, entre estos últimos — fueron de las que más crecieron porcentualmente en 2024.