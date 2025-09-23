Ramón Arcusa, pura emoción al recordar a su compañero Manuel de la Calva: "Nos dejó, pero su legado sigue ahí"

La Comunidad de Madrid acogía en la tarde de este lunes uno de los eventos estrella para la esfera cultural. La capital se vestía de gala y era escenario de la entrega de los XXIII Premios Cultura 2025, donde se ha reconocido a 15 personalidades junto a la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, y el consejero de cultura, turismo y deporte, Mariano de Paco Serrano.

La gala ha comenzado con el homenaje del Gobierno regional al Premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, representado en el escenario por los actores Arturo Querejeta y Pepa Pedroche, quienes han realizado una lectura dramatizada de algunas de las obras del autor. Ahora, si hay algo que ha conmovido al público en esta XXIII edición de los Premios de Cultura, sin duda ha sido la intervención de Ramón Arcusa, mitad del legendario Dúo Dinámico.

Ramón Arcusa recoge la Medalla de Cultura entre lágrimas

Ramón Arcusa ha sido el encargado de recoger el galardón que reconocía la trayectoria del dúo en la categoría de Música Popular, algo que ha hecho que el artista recuerde a su inseparable compañero, Manuel de la Calva, entre lágrimas. Arcusa vivía, así, uno de los momentos más emocionantes y difíciles de su carrera, sin poder evitar emocionarse al recordar a su otra mitad.

El cantante no ha querido bajarse del escenario sin antes dedicar unas palabras a Manuel, quien ha dejado una imborrable huella en su vida tanto a nivel personal como profesional. "Agradecer a la Comunidad de Madrid el honor de habernos otorgado a Dúo Dinámico este premio y quiero también felicitar a todos los demás premiados" comenzaba Arcusa para luego vaciarse y añadir que "es difícil hablar cuando el premio también se otorga a alguien que ya no está con nosotros".

"Manolo era el alma del dúo en el escenario y siendo muy diferentes... la cosa funcionó" ha recordado visiblemente emocionado. "Aquí en Madrid crecimos, compartimos por el mundo cien aventuras y mil canciones, canciones que muchas de ellas ya son patrimonio nacional". Además, el artista admitía que el éxito del dúo era "algo absolutamente impensable por dos chavales cuando iniciaron esta carrera musical en Barcelona en el año 59". Nunca pretendimos nada, trabajamos en lo que nos gustaba y siempre fuimos a nuestro aire".

"Fuimos libres. Fuimos amigos de todos y trabajamos con los más grandes y también ayudamos a los más pequeños. Lo que queríamos hacer no se enseñaba en ninguna universidad. Y humildemente he de decir que nos lo inventamos casi todo sin pretenderlo. Ya en nuestro disco exigimos una portada en color porque no había presupuesto para una portada que no siempre en blanco y negro o máximo dos colores, y pintamos de España de color una España entonces en blanco y negro", relataba.

Haciendo hincapié en su compañero, Arcusa no podía evitar añadir: "Manolo nos dejó pero su legado, nuestro legado, sigue ahí. Y lo mejor de todo, logramos el cariño y el afecto de millones de personas de más de tres generaciones. Y eso, Manolo, es impagable. Ojalá estuvieras aquí para con nosotros".

El Dúo Dinámico, en deuda con Madrid

El cantante también ha querido homenajear en su discurso a Madrid, una ciudad que, pese a venir de Barcelona, el dúo siempre ha sentido como su hogar por el cariño y la alegría de su gente. "Madrid ha sido icónico para nosotros desde siempre", aseguraba. "Siempre queridos, nuestra casa ha sido y está en Madrid desde el principio, desde los 60. Por eso estamos doblemente agradecidos aceptando este premio. Este Madrid que es un crisol de razas y donde nadie, nadie absolutamente se siente extraño. Gracias, Madrid. Honor a quien honor merece".