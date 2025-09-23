Así se prepara el bocadillo de cordero elegido como el Mejor Paquito de España 2025

El restaurante Terzio, liderado por el chef Saúl Sanz, se ha proclamado ganador del certamen Mejor Paquito de España, organizado por INTEROVIC, la Interprofesional Agroalimentaria del Ovino y el Caprino de Carne. Tras conquistar primero al jurado de Madrid, su creación ha alcanzado el reconocimiento nacional con un bocadillo de cordero que eleva el clásico 'Paquito' a otra dimensión.

La 'corchetta' de cordero que marca la diferencia

La propuesta ganadora parte de una original ‘corchetta’ de cordero, inspirada en la porchetta italiana. Se elabora con cuatro piernas deshuesadas y abiertas, rellenas con un majado de ajo, pimiento, semillas de hinojo, romero, tomillo, perejil y tocino. Después de 24 horas de reposo, la pieza se envuelve en crepineta y se asa lentamente hasta alcanzar los 65 °C en su interior, logrando un punto de jugosidad perfecto.

Una vez lista, la carne se corta en finas lonchas y se sirve en un pan de cristal recién horneado, acompañado de cebolla asada agridulce y una mahonesa de piparras casera, que aporta frescor, acidez y un toque picante.

Equilibrio, técnica y sabor

El jurado destacó el equilibrio de sabores, la técnica de elaboración y la originalidad de este Paquito, que consigue reinterpretar el bocadillo clásico con un sello muy personal. Con esta receta, Terzio ha conseguido consolidarse como una de las propuestas gastronómicas más divertidas e informales de España.

Situado en la calle del General Pardiñas, 25, Terzio ofrece una cocina creativa y cercana con un ticket medio de 20-30 euros. El Paquito ganador de cordero ya forma parte de su carta y puede disfrutarse por 13 euros.