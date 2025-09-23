Pablo Alborán vuelve al 'Km 0' de su música en una abarrotada Puerta del Sol

"El kilómetro cero no es volver atrás ni es retroceder, es hacer las cosas como si fuera la primera vez". El simbólico Km 0 de la Puerta del Sol ha servido al malagueño Pablo Alborán para presentar y darle título a su séptimo disco, al que todavía le falta un mes para empezar a rodar.

Para calentar motores, Alborán convertido la emblemática plaza madrileña en un auditorio a pie de adoquín en la que sus fans no han dejado ni un resquicio por llenar.

Miles de personas han invadido la Puerta del Sol para escuchar a Pablo Alborán. / EFE

Miles de privilegiados han disfrutado -gratis- de un anticipo de su nuevo disco junto a algunos de sus himnos más conocidos. Una docena larga de canciones entre las que no ha faltado 'Saturno', además de 'Km. 0'; 'Me quedo'; 'Mis 36' -la balada que cierra el disco-; 'Qué tal te va' o 'Vámonos de aquí'.

Un nuevo comienzo, ha explicado a la prensa antes del concierto. Algo, que según él, "puedes hacerlo cuando de pronto haces un borrón y cuenta nueva, se te sacude todo, pasas por una tormenta y vuelves a vivir, de forma que, aunque no sea el primer disco, vuelves a tener esa cosquilla".

Tras la presunta catársis que dice haber vivido, ha vuelto a la calle, pegado a la gente que se ha rendido a su voz y a su música. Mucho antes de que sonara la primera canción, varios miles ya montaban guardia frente a la Casa de Correos esperándole. El ambiente se caldeaba a cada momento como si fuera la medianoche de un 31 de diciembre y el reloj que nos cambia de año estuviera a punto de dar los cuartos.

Alborán convertido en músico callejero, aunque ha tenido la dignidad de reconocer que nunca lo ha sido. "Yo solo he cantado una vez en la calle, en Bruselas y fue de broma por culpa de mis primos, que me tomaban por el pito del sereno", ha confesado con su desparpajo andaluz.

Pero a estas alturas ya nadie se ríe del artista que hoy ha protagonizado el atípico concierto celebrado bajo el balcón del despacho de Isabel Díaz Ayuso. El malagueño ha derrochado voz y talento y la única objeción que se puede poner es que su equipo no ha sabido o no ha podido darle el sonido que se merece su música.

Pablo Alborán es por derecho propio uno de los grandes superventas de este país, aunque no será en España donde arranque la estratosférica gira que se ha preparado para presentar su nuevo disco. El 'Km 0' estará en Santiago de Chile y desde allí, el próximo 2 de marzo, enfilará ese nuevo camino que dice buscar.

Para entonces su nuevo disco llevará ya prácticamente seis meses sonando en todas las plataformas y sus fans se lo sabrán de memoria del primero al úlltimo surco. Desde hoy, por cierto, ya funcionará la preventa, incluida una edición especial firmada por el cantante. A las tiendas llegará este 7 de noviembre.

Tras el despegue en Chile, le esperan seis conciertos más en suelo americano, concretamente en Buenos Aires (5 de marzo), Bogotá (14 de marzo), Quito (19 de marzo), Guayaquil (21 de marzo), Lima (24 de marzo) y Sao Paulo (28 de marzo). No será hasta la primavera cuando regrese por estos lares, primero en Lisboa y luego ya en España: Bilbao (2 de mayo), Barcelona (8 de mayo), Madrid (22 de mayo), Valencia (30 de mayo), Murcia (5 de junio), al día siguiente en su tierra, Fuengirola (Málaga); Sevilla (12 de junio), Granada (26 de junio) y terminará en A Coruña (4 de julio).