Ouigo lanza su nueva oferta tras el Verano Joven: billetes 'tirados' entre Madrid, Andalucía y el Levante

La marca francesa lanza un nuevo descuento de cara al otoño

Javier Quintana

Madrid

La marca de alta velocidad ferroviaria francesa Ouigo ya se prepara para el otoño. Tras el éxito en su campaña de Verano Joven, que ha logrado competir con Renfe en la temporada estival, la empresa ya ha sacado un nuevo paquete de ofertas para rivalizar en los próximos meses con los trenes estatales. Ouigo, que opera con trenes de alta capacidad de hasta 1.018 plazas distribuidas en dos niveles distintos, ya mantiene de forma habitual tarifas de nueve euros para adultos y de siete euros para niños de 4 a 13 años. No obstante, esta oportunidad que sale al mercado invita más que nunca a los usuarios a adquirir billetes a algunas zonas concretas del país.

Hablamos de los Pink Days, una promoción de la que los viajeros ya pudieron disfrutar el pasado mes de enero y que solo estará disponible durante unos pocos días.

Pink Days: billetes baratos entre el 23 y el 25 de septiembre

Desde este mismo martes 23 de septiembre y hasta el próximo jueves 25, Ouigo ofrece descuentos en el 80% de sus trayectos entre Madrid, Andalucía y la región del Levante. De esta forma, los viajeros tienen la oportunidad de comprar multitud de billetes por menos de veinticinco euros. Una opción perfecta para celebrar la llegada del otoño de la que ya se puede disfrutar en la web y en la app de la compañía.

Los Pink Days permiten viajar entre este martes y el próximo 30 de noviembre por precios fijos de 9, 15, 19 y 25 euros. Las rutas que componen el paquete son las siguientes: Madrid-Andalucía (Sevilla, Málaga, Córdoba) y Madrid-Levante (Valencia, Murcia, Alicante, Elche, Albacete, Cuenca). Teniendo en cuenta estas 'gangas', lo único que te queda por hacer es pensar qué destino se adapta más a tus gustos, y disfrutar de una buena escapada a la costa antes de que llegue el invierno.

