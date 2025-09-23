Muere un joven de 30 años tras perder el control de la moto de alquiler que conducía

Un joven de unos 30 años ha muerto en un accidente tras chocar la motocicleta de alquiler que conducía con una coche que estaba en marcha y otro que se encontraba estacionado en la calle de Arturo Soria.

El accidente ha tenido lugar entorno a las 11.45 horas de este martes en el número 62 de la calle Arturo Soria, en el distrito madrileño Ciudad Lineal, cuando el motorista, por causas que ya investiga la Policía Municipal, ha perdido el control de la motocicleta y ha impactado contra dos turismos, ha informado Emergencias 112.

Cuando han llegado los sanitarios al lugar, el hombre presentaba múltiples traumatismos graves, entre ellos uno craneoencefálico y otro torácico, y ha entrado en parada cardiorrespiratoria.

Pese a los 40 minutos de maniobras de reanimación, los efectivos del SAMUR han confirmado su fallecimiento.

La Policía Municipal, que ha tenido que cortar el tramo, investiga los hechos y cerró un carril de la calle al tráfico.