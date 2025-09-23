EN LA CALLE ARTURO SORIA
Muere un joven de 30 años tras perder el control de la moto de alquiler que conducía
El hombre presentaba múltiples traumatismos graves, entre ellos uno craneoencefálico y otro torácico, y entró en parada cardiorrespiratoria
EFE
Un joven de unos 30 años ha muerto en un accidente tras chocar la motocicleta de alquiler que conducía con una coche que estaba en marcha y otro que se encontraba estacionado en la calle de Arturo Soria.
El accidente ha tenido lugar entorno a las 11.45 horas de este martes en el número 62 de la calle Arturo Soria, en el distrito madrileño Ciudad Lineal, cuando el motorista, por causas que ya investiga la Policía Municipal, ha perdido el control de la motocicleta y ha impactado contra dos turismos, ha informado Emergencias 112.
Cuando han llegado los sanitarios al lugar, el hombre presentaba múltiples traumatismos graves, entre ellos uno craneoencefálico y otro torácico, y ha entrado en parada cardiorrespiratoria.
Pese a los 40 minutos de maniobras de reanimación, los efectivos del SAMUR han confirmado su fallecimiento.
La Policía Municipal, que ha tenido que cortar el tramo, investiga los hechos y cerró un carril de la calle al tráfico.
- Emoción con el reconocimiento al Dúo Dinámico y frialdad con el de Marisa Paredes en los Premios de Cultura de la Comunidad de Madrid
- Estamos abandonados, nadie nos ampara': los vigilantes de seguridad de Barajas acusan a la empresa y a las autoridades de vulnerar su derecho a huelga
- Casa Longinos: el restaurante con cola para el menú en el que los actores de Hollywood comían vestidos de romanos
- Este pueblo de la provincia de Toledo busca vecinos y vende casas por 20.000 euros: está a una hora de Madrid
- Damiano David pone Madrid a temblar: poca carne y mucho amor tras el reventón de Måneskin
- Madrileña Red de Gas alerta a sus clientes de una filtración de datos personales por una brecha en sus sistemas informáticos
- Aena confirma las inversiones anunciadas en Barajas y descarta ampliar las pistas, suficientes para 'abordar el futuro lejano
- Los atletas Fernando Carro y Lucía Rodríguez conquistan la 15ª edición de 'Madrid corre por Madrid