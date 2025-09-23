De Marisa Paredes a Vargas Llosa... este es el listado oficial de artistas premiados por la Comunidad de Madrid

GALARDONADOS
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha entregado este lunes, en el Teatro Auditorio de San Lorenzo de El Escorial, la Medalla Internacional de las Artes, a título póstumo, al escritor peruano, Mario Vargas Llosa, y los Premios de Cultura 2025, que reconocen la trayectoria y la obra de creadores, artistas y personalidades cuya labor haya incidido de manera relevante en la realidad sociocultural madrileña.
En su XXIII edición, los Premios de Cultura han distinguido a 15 referentes culturales:
- El Dúo Dinámico, en la categoría de Música Popular, por una exitosa carrera que ha dejado himnos intergeneracionales como Quisiera ser, Resistiré o Quince años tiene mi amor.
- El músico y director de orquesta Enrique García Asensio, en Música Clásica.
- La actriz Marisa Paredes, a título póstumo, en Artes Cinematográficas, por su exitosa carrera en la interpretación con más de 75 películas nacionales e internacionales, además de su trabajo sobre los escenarios y en televisión.
- La actriz Esperanza Roy, en Teatro, como referente de la escena madrileña.
- La bailarina Belén López, en Danza, por llevar el flamenco por medio mundo reivindicando el carácter mestizo de este arte.
- El escritor y periodista Alfonso de Ussía, en Literatura.
- Andrés Amorós, en Tauromaquia, por su defensa de esta expresión de la cultura española, así como su extenso conocimiento de las raíces de la Fiesta.
- El Teatro Circo Price, en Artes Circenses, como único escenario circular del país y con programación estable de circo.
- El escultor Salvador Amaya, en Artes Plásticas, por su trabajo en la recuperación de personajes olvidados de la Historia a través de su obra.
- El majariego Álvaro Herrero, premio de Fotografía.
- La Asociación de Belenistas de Madrid, distinguida por su contribución a las Artes Populares a través de la difusión del Belén como tradición artística y cultural identitaria de la región.
- El Hotel Palace de la capital, en la categoría de Patrimonio Histórico, tras 113 años de historia y dos remodelaciones.
- Inditex, premio de Moda, en el 50 aniversario del nacimiento de Zara.
- La Fundación Mapfre, en la categoría de Mecenazgo.
- El restaurante Lhardy, en Gastronomía, por el custodio de platos identitarios como el cocido o el consomé.
