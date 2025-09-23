De Marisa Paredes a Vargas Llosa... este es el listado oficial de artistas premiados por la Comunidad de Madrid

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha entregado este lunes, en el Teatro Auditorio de San Lorenzo de El Escorial, la Medalla Internacional de las Artes, a título póstumo, al escritor peruano, Mario Vargas Llosa, y los Premios de Cultura 2025, que reconocen la trayectoria y la obra de creadores, artistas y personalidades cuya labor haya incidido de manera relevante en la realidad sociocultural madrileña.

En su XXIII edición, los Premios de Cultura han distinguido a 15 referentes culturales: