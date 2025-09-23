La entrega del premio póstumo de la Comunidad de Madrid a Marisa Paredes: correcta, rápida y sin emoción

Nunca ocultó Marisa Paredes sus simpatías de izquierda, desde las manifestaciones del No a la guerra (de Irak) y la movilización de 'los de la ceja' en apoyo a Zapatero hasta las protestas contra el genocidio de Gaza, en alguna de las cuales fue una de las encargadas de leer el manifiesto. Uno de los episodios más recientes de esa militancia se vivió en la capilla ardiente de Concha Velasco en diciembre de 2023, cuando con un sonoro y muy comentado "¿Pero qué hace aquí? ¡Fuera!" se rebeló contra la presencia de Isabel Díaz Ayuso en el homenaje popular a su compañera e histórica simpatizante socialista.

Fue probablemente esa interpelación directa lo que enfrió más de lo que ya lo estaban las relaciones de una actriz de relevancia internacional, icono absoluto de nuestro cine, con la derecha madrileña. Durante la capilla ardiente de Paredes, que ocupó apenas una mañana en un teatro de titularidad municipal como el Español de la plaza de Santa Ana, la misma en la que se había criado la intérprete, su amiga Loles León puso voz a lo que muchos pensaban: que las autoridades no habían sido muy generosas con una personalidad de la cultura española que habría merecido más.

La hija de Marisa Paredes recoge un premio póstumo a su madre, durante la entrega de la Medalla Internacional de las Artes y los Premios de Cultura 2025 del Gobierno de Madrid. / Rafael Bastante / Europa Press

Era por eso que la entrega este lunes de uno de los Premios de la Cultura de la Comunidad de Madrida título póstumo, el de Artes Cinematográficas, se esperaba con curiosidad y algo de morbo para ver si las (buenas) relaciones entre los allegados de la actriz y las instituciones madrileñas habían sido restablecidas. La entrega del galardón, que siguió a un discurso de defensa cerrada de los toros y de las políticas de Ayuso al respecto por parte del escritor Andrés Amorós, arrancó con un vídeo que repasaba algunas de las películas más populares de la actriz, desde sus primeros papeles a los clásicos de Almodóvar, rematando, quizá irónicamente (la magia del montaje), con aquella imagen de Paredes diciéndole al 'cabezón' de los Goya: "¿Por fin nos vemos las caras tú y yo, eh?".

"Gran embajadora de nuestra cultura"

Introducía el galardón la maestra de ceremonias Crismeidy Ureña presentando a la premiada como "una de las grandes actrices de nuestro cine, de nuestro teatro, cuya pérdida ha dejado un vacío irreparable", y explicaba que el galardón reconocía "una trayectoria marcada por la excelencia artística, el compromiso por la cultura y al mismo tiempo una presencia que ha engrandecido no solo escenarios aquí en España, sino también grandes escenarios internacionales: Francia, Italia, México... Sin lugar a dudas, una gran embajadora de nuestra cultura".

No se tardó en saber si habían mejorado las relaciones entre el entorno de Paredes y la Comunidad de Madrid, y la constatación fue negativa. A la hora de recoger el galardón, no había ningún familiar ni tampoco ninguno de sus amigos célebres para recogerlo, ellos que tan presentes estuvieron en los actos de despedida de la actriz. De recibir el premio se ocupaba el director de fotografía Javier Bermejo, del que no ha trascendido públicamente la relación que pudiera tener con ella. No hubo una parada especial en el acto, no hubo ninguna expresión de emoción ni lágrimas como hubo después con Ramón Arcusa y el homenaje al Dúo Dinámico, ni extensos discursos de agradecimiento militante como el de Amorós. Se cubrió el expediente y la ceremonia siguió adelante.

Apenas 20 segundos de discurso

A la presidenta Isabel Díaz Ayuso le tocaba intervenir al final de la gala, en un parlamento largo en el que, aparte de glosar lo que considera éxitos de su gobierno en el terreno cultural, como corresponde a un acto institucional de este tipo, iba comentado uno por uno los méritos que correspondían a cada premiado. Dijo Ayuso de Paredes: "Su filmografía de más de 70 títulos llevó el cine español y el nombre de Madrid a festivales de todo el mundo. Fue presidenta de la Academia de Cine y una actriz de rasgos, voz y temple que dejan huella". Apenas 20 segundo de discurso y ya.

Por el momento, las autoridades madrileñas no han dedicado a la actriz un lugar del callejero de la capital o algún equipamiento cultural, como ha pedido la oposición.