TURISMO EN AGOSTO
Madrid vuelve a ocupar el podio de destinos hoteleros en agosto, con 2,1 millones de estancias
Tras cinco meses consecutivos de crecimiento, la región se consolida como uno de los grandes polos turísticos de España
Siguiendo la estela de julio, Madrid se consolida como uno de los grandes polos turísticos de España tras registrar en agosto más de 2,1 millones de pernoctaciones en hoteles, lo que supone un aumento del 3,8% respecto al mismo mes de 2024, y encadena ya cinco meses consecutivos de crecimiento, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Con 1.025.795 viajeros alojados —de los que el 57,4% fueron extranjeros—, la región se mantiene en el podio de los destinos hoteleros junto a Barcelona, que también superó los 1,6 millones de estancias.
En la capital, los hoteles recibieron a 807.301 turistas, mayoritariamente internacionales, que sumaron más de 1,66 millones de pernoctaciones con una estancia media de 2,06 noches. La tarifa media diaria alcanzó los 121,6 euros, un 12,6% más que hace un año, en un contexto de subidas generales de precios (12,2%). El nivel de ocupación llegó al 55,3% y el sector empleó a 16.644 personas, lo que supone un 8,5% más que en 2024.
A nivel nacional, las pernoctaciones en hoteles superaron los 48,1 millones en agosto, con un repunte interanual del 0,9%, impulsado por los viajeros extranjeros (+1,7%), mientras que los residentes recortaron ligeramente sus estancias (-0,5%). La facturación media por habitación ocupada se situó en 155,7 euros, un 6,1% más que el año anterior.
