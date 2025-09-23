Madrid sigue siendo castiza, pero sin colesterol: "El cocido madrileño también puede ser vegetal"

Casi dos de cada tres españoles ya han probado productos plant-based, y cuatro de cada diez los consumen de forma habitual. Bebidas vegetales de avena, soja o almendra, hamburguesas de proteína vegetal, tofu, seitán o yogures de soja se cuelan cada vez más en la cesta de la compra, especialmente entre mujeres y jóvenes, según los últimos datos presentados en el informe del 'Observatorio de consumo de la alimentación plant-based en España 2025' analizado por Vegetales, la Asociación Española de Productores de Alimentos y Bebidas Vegetales (APAVE).

Vasos con diferentes bebidas vegetales. / Canva

La principal motivación de quienes eligen estos animales de origen vegetal no es la salud ni la moda: es el sabor y la textura. De hecho, su consumo tiende a ser intensivo, con una media semanal de 3 veces a la semana en el caso de las bebidas vegetales que se proclaman ser las favoritas entre los entrevistados. Un 28% se las toma a diario, y casi la mitad varias veces por semana. "La bebida de avena es la reina indiscutible", explica Olivia Santana, Marketing Manager de la marca de bebidas vegetales YOSOY.

Bebida vegetal YOSOY. / Cedida

Les siguen los sustitutos de queso y yogur, y los productos de proteína vegetal, cada vez más presentes en desayunos, comidas y cenas. Un ejemplo de ello es la Heura, una carne vegetal elaborada a base de proteína de soja, que cada vez gana más presencia en los hogares españoles: seis de cada diez personas han consumido esta hamburguesa vegetal en los últimos seis meses, según sostiene Heura Foods, la marca española que lidera iniciativas de activismo social, medioambiental y por los derechos de los animales. "Heura no es solo plant-based, es activismo hecho alimento. Para nosotros, el verdadero cambio no está en comparar opciones dentro del mundo vegetal, sino en dar el salto del modelo animal al plant-based. Es ahí donde está el impacto real, tanto en salud, como sostenibilidad y ética animal", explica Bernat Añaños, co-fundador en una entrevista a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA.

P. ¿Qué le motivó a introducir Heura en una ciudad como Madrid, donde la tradición gastronómica gira en torno al consumo de productos de origen animal?"

R. El reto y la oportunidad. Madrid es tradición, sí, pero también es cambio, mezcla y cultura viva. Traer Heura aquí no es una provocación, es un acto de amor por su gastronomía. Porque creemos que la innovación puede y debe honrar la tradición, pero buscando un impacto positivo. Queremos seguir disfrutando de un buen cocido madrileño, pero con cero colesterol, menos grasas saturadas, muchas menos emisiones... y sin necesidad de utilizar animales. Si logramos que en una ciudad como Madrid este cocido o una buena hamburguesa vegetal se conviertan en algo cotidiano, estaremos demostrando que otro modelo gastronómico no solo es posible, sino que tiene todo el sabor del futuro.

P. ¿Hay chefs o restaurantes madrileños con los que ya cuentan con proteína vegetal en sus cartas?

R. Sí, y lo mejor es que cada vez son más. Chefs que hace solo unos años eran escépticos, hoy están abiertos a explorar propuestas innovadoras. A nivel de anécdotas, tenemos de todo: desde carniceros que nos preguntan "¿de dónde es este pollo de corral?", hasta chefs que pasan de "nunca" a "¿cuándo empezamos?" en cuanto lo prueban. Y esa es la magia de Heura: no es un producto para unos pocos, es para cualquiera que quiera formar parte de la solución. El mejor ejemplo es que hoy estamos presentes desde cadenas como Pans & Company, hasta restaurantes tradicionales y cocinas con estrellas Michelin. Una materia prima de alta calidad que cada restaurante adapta a su propio estilo.

P. ¿Cómo cree que está evolucionando la gastronomía madrileña frente a la revolución plant-based y las alternativas veganas?

R. Madrid tiene una energía creativa que no para. Es una ciudad vibrante, con una escena gastronómica en plena ebullición. Aunque la tradición animal está muy presente, cada vez vemos más aperturas, más ganas de experimentar y de hacer las cosas de otra forma. Los chefs están entendiendo que innovar no es solo técnica, también es ética, diversidad y ganas de impactar de forma positiva. Y lo mejor es que cada vez en Madrid descubro algo nuevo, propuestas valientes, sabores increíbles y un montón de talento que está llevando la cocina plant-based a otro nivel.

P. ¿Cómo nace 'Heura Foods'? ¿En qué momento decidió que la comida debía ser una herramienta de cambio?

R. Heura es una misión hecha empresa que nace de la necesidad urgente de transformar el sistema alimentario para hacerlo más saludable, justo, sostenible y ético. En ese contexto, entendimos que la comida no solo alimenta, sino que puede empoderar y transformar. Y para que esto pase es clave crear herramientas alimentarias que puedan impulsar el cambio que queremos ver en el mundo.

P. ¿Cómo responde la industria alimentaria actual ante los desafíos climáticos, y en qué fallan los grandes actores tradicionales?

R. La mayoría de los grandes actores siguen operando con la lógica del siglo XX en pleno siglo XXI. Responden a la crisis climática con greenwashing, con pequeños gestos que no están a la altura de la urgencia real del problema. Falta visión y, sobre todo, falta valentía para asumir que el modelo actual no es sostenible. Y ahí yace el verdadero reto: si desde España entendemos esta transición alimentaria como una oportunidad, tenemos todos los ingredientes para liderar a nivel mundial. La industria no tiene por qué ser parte del problema, sino que debe ser parte de la solución. Y para lograrlo, es clave hacerlo juntando a todos los actores: industria tradicional, industria e instituciones, y sin dejar a nadie atrás.