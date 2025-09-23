Madrid registra el primer caso de la variante clado 1b de la viruela del mono en un hombre que se encuentra aislado en su domicilio desde el pasado jueves

Un hombre de 32 años que el pasado agosto viajo a Tanzania es el primer caso de viruela del mono (mpox) registrado en la Comunidad de Madrid. El pasado jueves, el Hospital Ramón y Cajal confirmó la infección y desde entonces el afectado se encuentra aislado en su domicilio, aunque los médicos afirman que evoluciona favorablemente.

El caso madrileño es el de la variante clado 1B de la mpox, según ha informado la Dirección de Salud Pública de la Comunidad. La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el clado 1b del mpox como Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII) en agosto de 2024, debido a su rápida propagación y mayor gravedad. Su tasa de mortalidad estimada es del 3.6%.

No obstante, la OMS desactivó la emergencia el pasado 4 de septiembre.

Cómo se transmite la mpox / Quironsalud

La viruela del mono es una enfermedad muy poco frecuente, que generalmente se presenta con fiebre, mialgias, adenopatías (inflamación en los ganglios) y erupción en manos y cara, similar a la de la varicela, y en genitales. En general, su transmisión es respiratoria, pero en algunos casos puede ser por contacto con mucosas durante las relaciones sexuales. El afectado ha reconocido que mantuvo relaciones sexuales de riesgo durante su viaje a Africa, según el comunicado difundido por la Consejería de Sanidad.

Tras presentar síntomas y tomarse las correspondientes muestras de sus lesiones en el Hospital público Ramón y Cajal, el pasado jueves se confirmó la infección. Además, las muestras también se enviaron al Centro Nacional de Microbiología, con quien la Comunidad de Madrid está en permanente coordinación, y se ha notificado al Ministerio de Sanidad.

La variante clado 1B se ha propagado desde la República Democrática del Congo y Burundi, extendiéndose a países sin casos previos de mpox y afectando tanto a adultos, a través del contacto sexual, como a niños en el ámbito doméstico.

En España, desde abril de 2022, el Ministerio de Sanidad ha notificado un total de 8.811 casos confirmados de mpox, procedentes de 17 Comunidades Autónomas. Ceuta y Melilla no han notificado casos en el periodo.

Con respecto a la última actualización del 17 de junio, se han notificado 12 casos nuevos, todos ello del clado II. De este modo, en lo que va de año se han notificado 273 casos, siendo Cataluña (115) y Madrid (103) las regiones que más casos han registrado.

El Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) informó el pasado 26 de junio del fallecimiento por mpox de una persona en España que presentaba infección avanzada por VIH y que no estaba vacunada frente a mpox.

La OMS advierte de que la mpox "representa un riesgo de transmisión comunitaria sostenida" El pasado 31 de julio, la Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió de que si los brotes de mpox - viruela del mono- no se contienen rápidamente ni se interrumpe la transmisión entre humanos, "siguen representando un riesgo de transmisión comunitaria sostenida". Así se lo indica la OMS en el informe número 56 de la situación sobre el brote multinacional de mpox, en el que señala que todos los clados del virus de la viruela del mono siguen circulando en varios países del mundo, informa Europa Press. El organismo señala que, en junio, 50 países de todas las regiones de la OMS notificaron un total de 4.798 casos confirmados, incluidas 21 muertes. La mayoría de los casos siguen registrándose en la región de África, no obstante la OMS destaca la reciente tendencia general a la baja de los casos confirmados en todo el continente africano, debido al descenso de los casos en Sierra Leona y la República Democrática del Congo. En este sentido, la OMS indica que 21 países africanos han notificado la transmisión continua del virus en las últimas seis semanas. El clado IIb sigue notificándose en África occidental, mientras que los países de África central notifican tanto el clado Ia como el clado Ib, y los países de África oriental notifican el clado Ib. Desde la última edición de este informe, un nuevo país, Gambia, ha notificado un caso de viruela del mono por primera vez. El análisis de secuenciación genómica ha identificado el mpox del clado IIb. Además, Mozambique ha notificado por primera vez casos de mpox del clado Ib. Por último, el documento resalta que Australia, China y el Reino Unido han notificado casos adicionales de mpox del clado Ib desde el último informe de situación. Estos casos se han relacionado con viajes, y la transmisión comunitaria del clado Ib sigue notificándose únicamente en países de África central y oriental.

Según la OMS, en 2024 se confirmaron al menos 18.000 casos en el mundo. No obstante, en lo que va de este año la cifra supera los 31.000, con más de 150 fallecimientos. Desde 2022 se han registrado más de 150.000 casos y al menos 377 muertes.

En relación con la mpox, hoy precisamente se ha anunciado que el Laboratorio de Biomateriales y Bioingeniería de la Universidad Católica de Valencia (UCV), dirigido por el investigador Ángel Serrano, ha liderado un proyecto internacional en colaboración con el Instituto de Ciencia de Tokio (Japón) y la Universidad de Kioto (Japón) que ha logrado desarrollar cinco materiales multifuncionales con potencial actividad antiviral frente al virus de la mpox.