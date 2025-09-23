Madrid exige la dimisión de Ana Redondo por los fallos en las pulseras antimaltrato: "Es negligencia premeditada"

La Consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila-Ponce de León Municio, ha dirigido una carta a la ministra de Igualdad, Ana Redondo García, en la que exige su dimisión inmediata tras "el gravísimo fallo" registrado en el sistema Cometa de seguimiento telemático de maltratadores.

En la misiva, con fecha de este martes 23 de septiembre de 2025, la consejera madrileña denuncia que los fallos del sistema han puesto "en riesgo la vida y la seguridad de mujeres y de sus hijos en toda España". Según el documento, la propia Fiscalía General del Estado confirmó en su Memoria 2024 que estas deficiencias han derivado en "absoluciones, sobreseimientos provisionales y desprotección de víctimas".

La consejera prosigue señalando que el problema no reside solo en el fallo técnico: también en su ocultación. "Un hecho de esta magnitud constituye ya, por sí solo, un acto intolerable en un Estado de Derecho. Pero ocultarlo y minimizarlo, pese a las advertencias reiteradas de las víctimas, del Observatorio del CGPJ, de distintas fiscalías provinciales y de profesionales del propio sistema, solo puede considerarse como una negligencia premeditada, consciente y encubierta, absolutamente impropia de una democracia avanzada y más propia de un gobierno que abandona a las víctimas y traiciona su deber más elemental: protegerlas", expone.

Solicita datos oficiales

La consejera exige que el Ministerio de Igualdad proporcione de manera inmediata "datos oficiales de cuántas mujeres y procesos judiciales se han visto afectados y cuántos maltratadores se han beneficiado de este fallo desde el 20 de marzo de 2024", con especial atención a la Comunidad de Madrid.

Además, reclama transparencia sobre el proceso de adquisición de los terminales, la gestión del servicio y la migración de datos entre las empresas responsables del sistema, que según la carta "ha puesto en jaque la garantía de los procedimientos judiciales".

También exige explicaciones de por qué Igualdad "no actuó pese a las advertencias recibidas" y pregunta si puede garantizar que, a día de hoy, "las víctimas están seguras y el sistema libre de fisuras". "Las mujeres no pueden ver peligrar su vida por la incompetencia de su Gobierno", señala.

La carta va más allá del caso concreto del sistema Cometa y enmarca este incidente dentro de lo que considera "una larga cadena de decisiones irresponsables desde el Ministerio de Igualdad". La consejera afirma que estos fallos evidencian que "el Gobierno de Pedro Sánchez es el que más daño ha causado a las mujeres en democracia".

Por todo ello, solicita que la ministra "por decencia, dé las explicaciones que las víctimas, sus familias y la sociedad merecen" y, tras aportar la información requerida, "presente su dimisión".

Igualdad se defiende

La carta llega después de que la Fiscalía General del Estado haya revelado en su memoria anual diversos fallos en estas pulseras. Hablan de un error en el traspaso de datos entre las empresas adjudicatarias de la gestión de los dispositivos que provocó, en 2024, una "gran cantidad" de absoluciones y sobreseimientos provisionales. Durante varios meses, la falta de datos hizo que no se pudiera corroborar si los agresores habían trasgredido las órdenes de alejamiento en los juicios por quebrantamiento de condena.

Tras la polémica, Igualdad se ha defendido asegurando que el problema se subsanó, que los dispositivos "funcionan correctamente", que los errores no afectaron a la seguridad ni a los juicios por violencia de género, y que tampoco hubo excarcelaciones.