¿Llegarán los restos del huracán Gabrielle a Madrid? Así será su evolución

El huracán Gabrielle ha sido protagonista en los últimos días en la costa este de Estados Unidos. El Centro Nacional de Huracanes estadounidense ha señalado que sus efectos seguirán haciéndose notar próximamente desde Carolina del Norte hasta la costa atlántica de Canadá. Su paso, que ha dejado rachas de viento de hasta 220 kilómetros por hora, mantiene en vilo a las poblaciones marítimas del país dirigido por Donald Trump.

Este mismo lunes, Gabrielle subió a la categoría cuatro en la escala Saffir-Simpson -- que tiene un máximo de cinco --, provocando peligrosas resacas y fuertes corrientes marinas. Tras abandonar Estados Unidos, el huracán se irá desplazando hacia el este del Atlántico, amenazando Europa. Si bien no llegará al Viejo Continente con la fuerza de los últimos días, los meteorólogos ya han advertido de los posibles efectos que podría causar en países como España.

¿Cómo afectará el huracán Gabrielle a Madrid?

Los expertos de eltiempo.es no descartan que Gabrielle alcance España. Tal y como señalan en el portal especializado, una vez el huracán llegue a las Azores podría pasar a convertirse en un sistema extratropical. Esto ocurrirá el jueves, día en el que se decidirá la dirección final que adopta. Uno de los rumbos más probables es el norte-noreste. En este caso, no llegaría a España, aunque también podría poner dirección a territorio peninsular.

En cualquier caso, Gabrielle llegaría a nuestro territorio el domingo en forma de borrasca extratropical. Sus efectos, como en cualquier borrasca, serían los siguientes: vientos, lluvias, nubosidad y descenso de temperaturas máximas. Su destino final es impredecible, por lo que habrá que seguir atentos la evolución del huracán para saber si, finalmente, se hará notar en Madrid en forma de precipitaciones.