L'Exotighost, la banda que acerca la Polinesia a Madrid a base estética 'tiki' y sonidos 'exótica'

Hacen música polinesia, triunfan en festivales de San Diego, Florida o Ciudad de México y tocan instrumentos que no se suelen ver sobre un escenario madrileño, como el shamisen japonés o un bajo ukelele. También tienen un cóctel propio, el Kamongo, que se llama igual que su segundo disco y que se puede pedir en el bar Tiki Volcano de Malasaña. L'Exotighost, los protagonistas de todo esto, son uno de los experimentos sonoros más interesantes y divertidos que dan vueltas por la capital, aunque últimamente parezca más fácil verles a miles de kilómetros que en casa.

Este miércoles habrá oportunidad de disfrutar de su directo en el Café Berlín, a pocos metros de la plaza de Callao, y de viajar con su música hasta diferentes rincones paradisíacos de todo el planeta. La razón de ese concierto con mucho de fiesta es que el 3 de octubre publican su nuevo álbum, Hawái está en tu mente, el tercero de una carrera discreta pero segura que arrancó antes de la pandemia y que en algo más de un lustro les ha convertido en referencia, aquí pero también más allá de nuestras fronteras, del género musical conocido como 'exótica', y de esa estética tiki que acerca a tierras continentales las atmósferas de las islas del Pacífico, la misma que hemos visto en esos bares hawaianos de los que siempre ha presumido Madrid.

La exótica, un sonido de aroma retro pero que ha cobrado una nueva vida en las últimas décadas, nació a mediados de los años 50 en Estados Unidos, y debe su nombre a un álbum de Martin Denny publicado en 1956 y bautizado precisamente así, Exotica. Floreció en pleno milagro económico de posguerra, cuando la tecnología empezaba a permitir a las nuevas clases medias occidentales asomarse a los rincones más recónditos del planeta gracias al cine, la televisión o, en el caso de los más pudientes, los aviones.

El cosmopolitismo y el gusto por los ambientes lejanos y extravagantes se convirtieron entonces una tendencia que arrasaba no solo en la música o el cine, sino también en la gastronomía, la moda o la decoración. Aunque músicos como Raymond Scott o Les Baxter ya lo habían hecho antes, Denny, instalado en un estudio de Hawái, fue quien mejor supo condensar aquel fenómeno con unas composiciones cercanas al jazz en las que la atmósfera (los sonidos de animales de fondo son clave) tenía un papel fundamental, y para las que utilizaba instrumentos y ritmos de diferentes latitudes.

De revival en revival

Después del éxito que tuvo entre mediados de los 50 y de los 60, la exótica fue recuperada a finales de los 90 por el revival del lounge, la tendencia que ponía en valor músicas de sonido sofisticado de aquellas décadas pero que después habían sido despreciadas como easy listening. En España aterrizó a través de recopilatorios como los míticos Ultra-Lounge. El primer volumen de aquella serie llevaba por título Mondo Exotica, y Javier Díaz Ena, el fundador de L'Exotighost, cayó rendido ante aquellos sonidos y aquella estética que se completaba con cócteles y arquitectura moderna.

L'Exotighost, con sus carcterísticas máscaras de inspiración polinesia. / Alfredo Arias Horas

"Fue hacia 1997 cuando empezó a ponerse de moda esa música de los años 50. La conocí con los discos de Ultra-Lounge, luego descubrí a Esquivel [otro compositor y arreglista de la época] y apareció también Combustible Edison, que fue la banda que resucitó el lounge en los 90. Nadie sabía que eso se podía hacer entonces, y me enganché". Después, ya en los 2000, el músico descubrió la cultura tiki, la que desde los años 30 había ido dando origen a bares por todo el mundo con una estética inspirada por las islas paradisíacas del Pacífico: todos hemos visto esos cócteles que echan humo y que se sirven en tazas con forma, por ejemplo, de cabeza Moái de la Isla de Pascua.

En paralelo, Díaz Enea aprendió a tocar el theremin, un instrumento pionero de la electrónica muy difícil de dominar y que se controla sin hacer contacto con él, moviendo las manos a cierta distancia de unas antenas que producen ondas electromagnéticas. "Saqué un disco en solitario con composiciones propias algo exóticas, pero siempre tuve en mente montar un proyecto más claro de este género", relata el músico, que también toca el contrabajo con su banda actual y lo ha hecho antes en otros proyectos, un poco a caballo entre el indie y el jazz, como Ginferno, Dead Capo o Forastero.

Para hacer ese grupo realidad convocó a una serie de músicos con los que compartía sensibilidad y que le parecían perfectos para una banda así. Ricardo Moreno había sido el batería de siempre de Los Ronaldos y también había tocado mucho tiempo con Mastretta, un proyecto muy cercano al lounge. El guitarrista Juan Pérez Marina ha acompañado sobre todo a Javier Corcobado, pero además es un músico capaz de tocar el shamisen, un instrumento de cuerda japonés, o el bajo ukulele. María Arranz, que además de otras percusiones se ocupa de la marimba, un instrumento de tablas con un papel muy protagonista en esta música, es profesora de conservatorio.

Ninguno era tan fanático de la exótica como él, pero sí que conocían el terreno y ahora, con el tiempo, "ya están metidos del todo en ese sonido", dice su compañero de banda. El nombre, L'Exotighost, surgió buscando algo que fuera una palabra nueva, algo creado a propósito. Un poco como la música que a Díaz Ena le gusta componer, y que siempre trata de que tenga un punto más imaginativo y original. El toque exótico se lo daba el mezclar varios idiomas, y ese 'ghost' (fantasma) está ahí "porque la exótica siempre tiene un componente misterioso", explica.

Versiones y sonidos de pájaros

Su primer disco, La Ola Oculta, lo publicaron en 2019, y desde entonces funcionan como banda estable. Aquel álbum ya lo abría una canción titulada Mai Tai Break, alusión explícita al célebre cóctel a base de ron de inspiración tahitiana. Contenía temas en los que había inventos tan divertidos como una aproximación chachachá al sombrío Halloween de John Carpenter. Más tarde, las versiones serían también protagonistas en el segundo disco ya mencionado, Komongo: hay una de la banda sonora de La dimensión desconocida, serie mítica de finales de los 50; otra de la sintonía que Antón García Abril compuso para El hombre y la tierra de Félix Rodríguez de la Fuente, y hasta una divertida reconversión tropical de una de las Gnosiennes de Erik Satie.

El disco que publican ahora, Hawái está en tu mente (Everlasting), tiene algo de declaración de intenciones ya desde su título, porque refleja y celebra esa conexión mental con el paraíso, ese escapismo hedonista que proponen la cultura tiki y la exótica. También hay músicas tomadas de otros, como una versión de la muy japonesa, gong incluido, Firecracker de Martin Denny; Delicado, como se podría deducir de su nombre, es esencialmente latina; hay surf mezclado con sonidos centroeuropeos en Surfin' Vistula, y Similau podría ambientar una excursión por la selva llena de peligros.

Abundan en este disco, como en los anteriores y también en sus directos, los sonidos de pájaros y otros animales que Díaz Ena graba él mismo, que le mandan sus amigos durante sus viajes o que encuentra después de horas de búsqueda en internet. "Se cuenta que cuando nació la exótica con Martin Denny en el bar de Honolulu, en uno de sus primeros conciertos empezaron a croar las ranas que había al lado del sitio. Al día siguiente la gente pedía que hubiera ranas de nuevo, así que los miembros de la banda empezaron a imitar sonidos de animales. Y de esa tontería nació una parte fundamental de la exótica", comenta divertido.

Como tantos fenómenos de nicho, L'Exotighost tiene más seguidores fuera que dentro de España. Especialmente en Estados Unidos, donde han tocado en todos los festivales importantes del género. "La cultura tiki y la exótica nacieron allí, y su público es muy fiel: compran discos, siguen a las bandas, van a los festivales...", explica. "Tuvimos la suerte de que Otto von Stroheim, un tipo que lleva décadas siendo referente del tiki en EE. UU. y que fue el editor de Tiki News, el fanzine que rescató la cultura tiki en los 90, nos escuchó y le encantó lo que hacemos. Nos llevó a tocar a Tiki Oasis, el festival más importante del mundo de esta música, y eso fue la puerta de entrada. Luego vinieron el Hukilau en Florida, Mexotica en Ciudad de México, hemos dado conciertos en Baja California, Los Ángeles, San Diego, Miami…".

Inevitable preguntar cómo son esos festivales. "Son fascinantes. Miles de personas apasionadas por esta estética y con actividades todo el día: conciertos, decoración tiki, historia... ", explica el músico. "El mundo del cóctel es clave allí, hay hasta seminarios y están los mejores bartenders sirviendo bebidas todo el día. Por las noches hay fiestas en suites del hotel que decoran como sets de película. La gente bebe, pero nadie pierde las formas y no hay desmadre. Todo con un ambiente cuidado, sofisticado". ¿Es imprescindible la camisa hawaiana? "No te creas, puedes ver gente de otras tribus urbanas como punk, hardcore... La exótica y lo tiki no son algo a lo que normalmente la gente llega y se aficiona de repente, sino que ha pasado por muchas facetas antes".

En su concierto del Café Berlín de este miércoles, L'Exotighost intrepretarán su nuevo álbum prácticamente entero, y también algunos temas de los anteriores. Como en su música, la ambientación va a tener un papel crucial. El DJ y artista audiovisual Josephine Soundscapes ha creado un visual exclusivo para cada uno de los temas. Pero también habrá baile a cargo de Cris Maylea, la mayor experta en danza polinesia de España. "Se ha preparado cuatro o cinco canciones que va a bailar con diferentes vestidos y diferentes accesorios con nosotros en escena", dice el músico. Ellos lucirán en alguna canción las máscaras totémicas que llevan puestas en las fotos de esta pieza, marca de la casa, y es posible que ronde algún cóctel hawaina o similar. Solo faltaría cambiar el nombre de la sala, llevarlo a latitudes más cálidas, para que el viaje fuese completo.