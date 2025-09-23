Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un trabajador de 20 años muere en un accidente laboral en Humanes y otro resulta herido grave en Valdetorres del Jarama

Una de las víctimas en un joven de 20 años que ha caído desde 6 metros de altura y la otra tenía 57 años y quedó atrapado en un elevador

Los servicios de emergencia en plena acción.

Un joven de 20 años ha fallecido este martes al precipitarse desde la cubierta de las instalaciones de un club de pádel, en la que estaba realizando trabajos de reparación a 6 metros de altura, en la localidad madrileña de Humanes.

Tras ser alertado, el SUMMA 112 ha realizado maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzada durante 50 minutos, pero solo ha podido confirmar el fallecimiento, según informa Emergencias-Comunidad de Madrid 112

Es uno de los dos accidentes laborales que se han producido la tarde de este martes en la Comunidad. El segundo ha tenido lugar en Valdetorres del Jarama, donde un hombre de 57 años ha resultado herido grave tras quedar atrapado en el elevador hidráulico de su tractor.

Los Bomberos de la Comunidad de Madrid han acudido al lugar para intervenir en el rescate de la víctima, que ha sido estabilizada por los efectivos de SUMMA 112 y trasladada grave con traumatismo torácico, abdominal y ortopédico en helicóptero sanitario al Hospital de La Paz.

Un trabajador de 20 años muere en un accidente laboral en Humanes y otro resulta herido grave en Valdetorres del Jarama

