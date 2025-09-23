El jazz en Madrid en otoño: de lluvia fina a inundación imparable

En un primer vistazo, entender la estructura de Jazzmadrid, algo así como un festival de festivales, es un desafío comparable al de asimilar la teoría del rizoma de Deleuze y Guattari. Son tal el número de capas que se superponen en él, las que representan las diferentes convocatorias ligadas a este género musical que se celebran en Madrid en otoño, que a veces uno necesitaría un mapa y una brújula para guiarse entre todas ellas. Las diferentes convocatorias no dejan de crecer en número y en dimensión, en un universo en el que conviven iniciativas públicas y privadas, las centrales y las de los barrios, las de teatros de aforos amplios y las de clubes más bien pequeños. Hasta tal punto la propuesta desborda todo molde conocido que incluso las fechas oficiales que brinda su organización (5 de octubre al 30 de noviembre) son discutibles, porque hay algunos conciertos que ya se están celebrando estos días, y otros sus submarcas que se extenderán hasta el nuevo año.

Por ir a lo fundamental: Chucho Valdés, Al Di Meola, Eliane Elias, Stacey Kent, Charles Lloyd, Billy Cobham, Hiromi o Leonor Watling son algunos de los nombres estrella de esta nueva cita de Madrid con el jazz, una música que en los últimos años parece vivir una edad dorada en una ciudad que, en el pasado, nunca lo tuvo muy claro con estas sonoridades. Ahora es todo lo contrario: si la Delegada de Cultura del Ayuntamiento (la institución que organiza Jazzmadrid), Marta Rivera de la Cruz, hablaba de esta convocatoria durante su presentación este martes como "una referencia internacional que convierte durante estos días a la capital en el vibrante escenario de la música europea", Luis Martín, su director, añadía que "es muy complicado localizar una experiencia parecida en cualquier otro lugar". El que más triunfal se mostraba era Julio Martí, responsable del ciclo Villanos del Jazz, uno de los que se engarzan con el más grande: "Este encuentro musical del jazz en Madrid es uno de los más importantes que se celebran ahora mismo en el mundo entero", aseguraba.

Más allá de las proclamas triunfalistas, merecidas al menos si miramos al número y diversidad de propuestas que se ofrecen, y que solo se puede calificar como mastodóntico, subrayaba Luis Martín que lo importante de verdad es la atención que la ciudad presta a este género musical infinitamente mestizo. "Somos responsables", decía, "de que esta música no pase sin dejar otro rastro que el de ser un apunte exótico, como suele suceder en algunos sitios". Y enumeraba a continuación un sinfín de propuestas en las que caben maestros consagrados y talentos emergentes, grandes orquestas y músicos solistas, el jazz clásico y el de vanguardia, el afrocubano y el africano, el fusionado con flamenco, el que se acerca al blues, el vocal, el brasileño, el electrónico... "La heterogeneidad estilística sigue siendo, como no podía ser de otro modo en un programa de dimensiones tan grandes, la protagonista no excluyente de la programación", señalaba con acierto. Porque de todo hay en un festival que parece querer abarcar exactamente eso: todo.

Las novedades de este año pasan por una nueva incorporación al pelotón de festivales que conforman el otoño jazzístico madrileño, y que se cobijan bajo el paraguas de Jazzmadrid: Impulso es un ciclo organizado por Roberto Rey, dueño del club Tempo y uno de los socios de la sala Villanos. Su cartel ofrece una bien ligada mayonesa de clásicos y modernos, desde el jazz rock del octogenario Cobham al electrónico y futurista de Kyoto Jazz Massive. Otro fichaje para el festival es el del Teatro Albéniz, hoy en día en manos de una multinacional de la música. Allí habrá conciertos, por ejemplo, de los veteranos Yellowjackets o de las músicas más vinculadas al jazz latino, con un homenaje a Bebo Valdés a la cabeza. Esa celebración de un músico que ya no está no será la única, porque el festival también recordará, en otros escenarios, a dos mitos muy queridos en Madrid como son el saxofonista Pedro Iturralde y el trompetista Jerry González.

Luis Martín, director de Jazzmadrid. / Cedida

Una novedad más es la extensión de sus tentáculos: si Jazzmadrid ya llega a muchos rincones de la ciudad que se salen de los habituales gracias a su colaboración con ciclos como 21 Distritos o el Festival de Jazz de Ciudad Lineal, ahora se extiende también más allá, hasta otros municipios de la región: Las Rozas, San Fernando de Henares, Parla, Galapagar, Majadahonda y Pozuelo de Alarcón.

Todo tipo de jazz

El apartado del jazz afrocubano es uno de los ejes con mayor reclamo del festival. Habrá conciertos de Paquito Rivera, de Chucho Valdés (al que se podrá ver en dos formatos, con el Royal Quartet y a piano solo), del trío de Alfredo Rodríguez, del quinteto de Ariel Brínguez, del trío de Roberto Fonseca o del cuarteto de Amy Gaviria. También se encuentran sonoridades latinas en el trío de la catalana Alba Armengou, en el argentino Raúl Kiokio, en el brasileño Joao Bosco o en el dúo cubano-brasileño formado por Gonzalo Rubalcaba y Hamilton de Holanda. Y no anda muy lejos de estos ritmos lo que propone Al Di Meola con su Acoustic Trio.

Di Meola fue uno de los primeros artistas internacionales en acercarse al flamenco de la mano de Paco de Lucía, y el capítulo que abarca la fusión de esta música de raíz española con el jazz también viene fuerte. Entre sus huestes, el Sexteto Calle 54 de Chano Domínguez, que actuará cuando se cumplen 25 años del estreno de la película de Fernando Trueba; el homenaje a Paco de Lucía en formato big band y en el Albéniz; los dúos de Antonio Serrano y Kaele Jiménez y el de Pablo Martín Caminero y Daniel García; el cuarteto del guitarrista Rafael Riquenini, el trío de la cantaora Lole Montoya o el grupo de la flautista María Toro.

En el apartado del jazz vocal, destacan las internacionales Jazzmeia Horn, Stacy Kent o Lizz Wright, aunque un plato fuerte va a ser el de la catalana Andrea Motis rindiendo su particular homenaje a Amy Winehouse acompañada por el coro Barcelona Gospel Messengers. La actriz y cantante Leonor Watling, por su parte, vuelve con su proyecto de la mano de Leo Sidran. Por instrumentos, habrá oportunidad de disfrutar de las guitarras de Julian Lage, Wolfgang Muthspiel o Stanley Jordan, las baterías de Makaya Mccraven, de Joaquim Cooder (sí, el hijo de Ry) o de Karriem Riggins.

En los teclados destacan la braileña Eliane Elias, la japonesa Hiromi al mando de la banda Sonicwonder, el armenio Tigran Hamasyan, el portugués Marco Mezquida (un concierto con reflexión sobre el papel de la IA en la música incluida) o los españoles Iñaki Salvador y Moisés Sánchez. Además, claro, de John Medeski a los mandos de su Hammond B-3 y liderando a su banda neoyorquina MadSkillet. ¿Saxos destacados? Immanuel Wilkins, Tomoki Sanders (otro hijo, este del legendario Pharoah), Bill Evans y Kenny Garrett (los dos últimos tocaron en su día con Miles Davis). No faltarán varios violonchelos, entre otros el de Matthieu Saglio, pionero en introducir este instrumento en el flamenco, y su cuarteto. El contrabajo estará representado por una figura tan poderosa como Avishai Cohen.

El ciclo Villanos del Jazz aporta una buena porción de esas músicas que orbitan en torno al jazz, lo tocan en algún momento o representan una nueva aproximación al estilo, pero a las que seguramente muchos puristas no denominarían como tal. De su cartel forman parte, además de algunos ya mencionados, los reyes del lounge Pink Martini, el productor de electrónica Daniel Avery, la trompetista Emma-Jean Thackray, el productor y músico que rescata el viejo jazz-soul con óptica actual Adrian Younge o las sesiones de club con las djs Coco María y Jamz Supernova. Mención aparte para el saxofonista Alabaster de Plume, un genio con un pie en la poesía y el spoken word y otro en la experimentación y las fronteras con el folk o con la música contemporánea.

Aunque en lo mencionado hay de todo, jóvenes y consagrados, cabe recordar que el talento local se reserva también un lugar, con diferentes actuaciones de bandas de escuelas de música de Madrid. Y el apartado pedagógico irá más allá de la música interpretada en directo: el propio Luis Martín ofrecerá una conferencia/audición en la Biblioteca Nacional sobre las influencias de ida y vuelta entre la música y la literatura en la Generación Beat. Es a ellos a quienes debemos una cierta imagen del jazz (bohemio y sofisticado a la vez, intelectual, seductor, epítome de la libertad) que durante décadas acercó a esta música a la categoría de mito, y que todavía, de alguna manera, opera en nuestras cabezas.