Los Harlem Globetrotters regresan a Madrid como parte de la gira de su centenario

Madrid será testigo de uno de los mejores espectáculos del mundo. Los Harlem Globetrotters regresan a España como parte de la gira de su 100 aniversario. El centenario equipo norteamericano desembarca en la capital por cuarto año consecutivo, ofreciendo un espectáculo asegurado de canastas, trucos y acrobacias increíbles. En sus inicios rompieron con las barreras que impedían a los afroamericanos jugar baloncesto federado, realizaron un show en la URSS durante la Guerra Fría, hasta tuvieron un encuentro con el Papa Francisco... Ahora, recorren el mundo ofreciendo espectáculo a través de su talento. Indudablemente, se trata de algo más que un equipo de baloncesto.

En La Gira de los 100 años, los espectadores serán testigos de un siglo de jugadas asombrosas, que les dejarán boquiabiertos y les emocionará. Desde mates que desafían la gravedad hasta trucos que cambian el rumbo del partido, los aficionados sentirán la historia, la alegría y la diversión que solo los Harlem Globetrotters pueden ofrecer. Además, los asistentes tendrán la oportunidad de conocer a los jugadores en persona y vivir una experiencia inolvidable gracias al Magic Pass y al Celebrity Court Pass o con las entradas exclusivas Globetrotters VIP Bench y Generals VIP Bench, que saldrán a la venta próximamente.

A lo largo del próximo mes de mayo de 2026, los Harlem Globetrotters visitarán varias ciudades españolas, entre las que se encuentra Madrid. El Movistar Arena ha sido el escenario elegido para presenciar el show protagonizado por este selecto grupo de jugadores y jugadoras que tienen como premisa "ofrecer un gran espectáculo". De la misma manera, al término de cada uno de los partidos llegará el turno del 'quinto cuarto', en el que los jugadores se acercan a los aficionados para tomar fotos y firmar autógrafos.

¿Cuándo y dónde ver a los Harlem Globetrotters en Madrid?

Los Harlem Globetrotters llegarán a Madrid el próximo 19 de mayo de 2026. El Movistar Arena, pabellón en el que habitualmente juega sus encuentros el Real Madrid de baloncesto, será el escenario encargado de acoger la visita de los Globetrotters a partir de las 19:30 horas. Esta será la tercera de sus paradas en nuestro país, en el que permanecerán hasta el próximo 23 de mayo, cuando cierren su gira por España.

En este tour, el equipo estrenará por primera vez sus nuevas camisetas del centenario en sus tradicionales enfrentamientos contra los Washington Generals, que harán vibrar al público con algo más que un partido: canastas de 4 puntos, lanzamientos lejanos desde la grada, un desafío tras otro y muchas más sorpresas.

Fechas de La Gira de los 100 años Valladolid - jueves 14 de mayo a las 19:00 horas- Pabellón de Deportes

Zaragoza - viernes 15 de mayo a las 19:30 horas- Príncipe Felipe

Madrid - martes 19 de mayo a las 19:30 horas- Movistar Arena

Vitoria - miércoles 20 de mayo a las 19:00 horas- Buesa Arena

Tarragona - viernes 22 de mayo a las 19:30 horas- Plaza de Toros

Barcelona - sábado 23 de mayo a las 19:00 horas- Olímpic Arena

sábado 23 de mayo a las 19:00 horas- Olímpic Arena

¿Cuánto cuestan las entradas para ver a los Globetrotters?

Todos aquellos que deseen acudir al espectáculo baloncestístico, deben esperar al lunes 29 de septiembre a partir de las 12:00 horas, momento en el que comienza la preventa. La venta general tendrá lugar un día después, el martes 30 de septiembre a las 12:00 horas. Los míticos Harlem Globetrotters han protagonizado ya una decena de giras con Proactiv Entertainment en España, y son los creadores más originales e influyentes del baloncesto actual, puesto en práctica por atletas con cualidades únicas que llegan a la capital de España para conmemorar una trayectoria centenaria.