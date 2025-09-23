Familias madrileñas impulsan los 'Martes con Palestina' en colegios frente a la polémica por la neutralidad política

Cerca de 200 asociaciones de madres y padres de alumnos se han coordinado en la Comunidad de Madrid para impulsar distintas acciones de apoyo a la población gazatí. Lo harán bajo el lema 'Martes con Palestina'. La iniciativa, que califican de respuesta pacífica de la sociedad civil, incluye desde despliegues de banderas palestinas y carteles con sandías hasta lecturas de manifiestos y minutos de silencio en la entrada o salida de los colegios.

Las asociaciones se han agrupado en la Plataforma de AMPA y AFA de la Comunidad de Madrid, con el respaldo de la Confederación de AMPA, AFS y FAMPA (Confapa). Según Marta Molina, integrante de la plataforma, estas actividades también abarcan talleres de pintura y otras propuestas que persiguen "defender y transmitir a la comunidad educativa y a la sociedad en general la importancia de respetar y hacer cumplir los derechos humanos". "Se trata de actuaciones pacíficas para expresar el rechazo sin bagajes a la masacre sobre civiles indefensos que hoy se está viviendo en Gaza", señalan los impulsores.

Al mismo tiempo, los sindicatos CCOO, CGT, STEM, UGT, CNT, además de CO.BAS, Solidaridad Obrera y ASC, han convocado paros en el sector educativo madrileño el próximo 3 de octubre. Con el lema Educación contra la barbarie, pretenden manifestarse "contra la censura a la solidaridad con Palestina en los centros" educativos con paro de dos horas en cada turno, El del turno de mañana será de 11.30 a 13.30; el de tarde, de 17 a 19 horas, según el cartel conjunto de la convocatoria anunciada por los sindicatos.

Choque con la Consejería de Educación

Todas estas iniciativas llegan después de que la Consejería de Educación recordara a los centros que deben mantenerse "absolutamente apolíticos". El pasado viernes, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, aseguró que no iban a consentir "que se instrumentalicen los centros educativos para hacer ingeniería social ni para la guerra ideológica".

"La educación no es compatible con las consignas, la manipulación, la colectivización y, mucho menos, para las coacciones de ningún tipo", añadió durante el acto de inauguración del curso universitario.

Algunas direcciones de colegios han trasladado por escrito a las familias que, en virtud del "principio de neutralidad", no se permitirán reivindicaciones políticas en los centros. Marea Palestina expresa "su rechazo total a la represión e intimidación en los centros educativos madrileños por parte de la Consejería de Educación". Según la plataforma Marea Palestina: la educación contra el genocidio, la semana pasada se produjeron "numerosas llamadas telefónicas" a al menos diez centros, con prohibiciones expresas de exhibir banderas, camisetas u otros símbolos, así como de desarrollar actividades de concienciación programadas por los claustros.

Respuesta de las familias

La plataforma de asociaciones de familiares recuerda que en 2022, tras la invasión de Ucrania, los colegios acogieron actividades de protesta y apoyo al pueblo ucraniano “con el visto bueno no ya de las direcciones, sino del propio Gobierno regional”. Para su portavoz, Fernando Mardones, las palabras de Ayuso "chocan con ese precedente" y alimentan la percepción de un doble rasero.

"Las familias madrileñas preguntamos por qué para la señora Díaz Ayuso vale más la vida de un niño o de una niña dependiendo de quién sea el que aprieta el gatillo", cuestionó Mardones.

Las asociaciones insisten en que sus actos se amparan en el derecho a la libertad de expresión. En un manifiesto reciente, han expresado su "profundo rechazo al hostigamiento de la Consejería de Educación a equipos docentes y familias por mostrar su apoyo a la población palestina" y exigen que se respete la pluralidad dentro de la comunidad educativa.