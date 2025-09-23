Cómo conseguir una entrada para el GP de Fórmula 1 en Madrid: horario, fecha de venta, dónde comprar...

La Fórmula 1 da sus primeros pasos en Madrid. La capital ultima los detalles de cara a la gran cita del automovilismo español. Después de las primeras visitas institucionales, la colocación de la primera piedra del proyecto e incluso la primera vuelta al trazado de Madring de Carlos Sainz Sr. e Isabel Díaz Ayuso a bordo del Ford Raptor T1+, llega el turno de poner a la venta las primeras entradas. Miles de personas ocuparán las gradas de Madring, en lo que promete ser un fin de semana histórico para el deporte español.

El GP de España de F1 se celebrará del 11 al 13 de septiembre de 2026. La competición regresa a Madrid tras más de cuatro décadas de ausencia. El evento tendrá lugar en el circuito bautizado con el nombre de MADRING, un trazado de 5,4 kilómetros, 22 curvas y con secciones muy técnicas como la Monumental, una curva con una inclinación del 24% y más de medio kilómetro de longitud.

Madring se suma a una larga lista de circuitos urbanos que ya predominan en el calendario de Fórmula 1. Durante los últimos años el número de trazados urbanos ha aumentado de manera exponencial en el campeonato. Abu Dhabi, Miami, Singapur, Las Vegas y ahora... Madrid.

Últimas horas de preventa

Entre tanto, las primeras entradas para acudir a una cita que promete ser histórica en nuestro país ya están disponibles. La Fórmula 1 puso a disposición un período de preventa. Los clientes de American Express pueden adquirir hasta un máximo de diez localidades por persona desde el 15 de septiembre a las 10:00 horas y hasta el 23 de septiembre a las 21:59 horas. Esto permitirá a los titulares de cualquier tarjeta AMEX —emitida en España o internacionalmente— contar con una venta exclusiva y preferente de entradas, ya sean de asientos de grada, hospitality y entradas de tribuna.

Una estrategia similar se ha ofrecido a los clientes de Banco Santander. Los usuarios que compren entradas en preventa siempre serán con la condición de adquirir el abono completo, incluyendo los entrenamientos previos disputados el viernes, la clasificación del sábado y la carrera del domingo. En estos momentos, las localidades destinadas a la preventa ya están agotadas.

¿Cuándo salen a la venta las entradas de Madring?

Una vez se dé por concluido el período de preventa, dará comienzo la venta al público general. Este martes 23 de septiembre, a partir de las 22:00 horas, se podrán adquirir localidades para el Gran Premio de Madrid. Se ha confirmado la presencia de cinco ofertas de entradas generales: Gold Grandstand, Silver Plus Grandstand, Silver Grandstand, Bronze Grandstand y la Pelouse, pero todavía no están confirmados los precios.

Para poder acceder a la venta de entradas debes registrarte previamente en su web. En ese caso, recibirás un correo de confirmación por parte de Fever, empresa encargada de la venta de entradas. Es importante estar atento, debido a que "tendrás acceso a la preventa según el orden de inscripción en la lista de espera", tal y como indica la organización.

Precio de las entradas Madring

El trazado de MADRING se compone de 22 curvas, que se extienden por la zona de IFEMA-Valdebebas, cerca de la Ciudad Deportiva del Real Madrid, a tan solo cinco minutos del aeropuerto y en plena urbe. De esta forma, se establecen varios puntos para poder disfrutar del evento de Fórmula 1 en Madrid. Las localidades más asequibles se encuentran en la zona conocida como la Pelouse, junto a las curvas 16 y 17, uno de los puntos de adelantamiento del gran premio, por 195 euros. La curva 15, que forma parte de La Enlazada, cuenta con un precio de 324 euros, y la curva 7, previa a La Monumental, se sitúa en torno a 460 euros.

Las entradas más caras, al igual que en el resto de pruebas del campeonato, se sitúan en la recta de meta y las dos primeras curvas del circuito, que alcanzan los 799 euros. El mismo precio tendrán las localidades ubicadas en la Monumental, la curva más famosa del circuito, una peraltada de casi 500 metros y una inclinación del 24%. De esta forma, así quedan los precios de preventa de entradas, ordenados de menor a mayor, para disfrutar del Gran Premio de Madrid:

Pelouse : Curva 17 (195 euros)

: Curva 17 (195 euros) Curvas enlazadas, bronce : Curva 15 (324 euros)

: Curva 15 (324 euros) Peraltada monumental, plata : (464 euros)

: (464 euros) Chicane, curva 7, plata : (464 euros)

: (464 euros) Curvas enlazadas, 13, plata plus : (603 euros)

: (603 euros) Peraltada monumental, oro : (799 euros)

: (799 euros) Recta principal, curva 1 y 2, oro: (799 euros)

Las dos zonas de hospitality o VIP oscilarán entre 2.700 y 4.600 euros. De esta forma se sitúa como uno de los más caros de todo el calendario, pero será más barato que Zandvoort, Silverstone y por supuesto Miami, Mónaco o México...