El derbi madrileño como nunca lo has visto: un túnel privado, Griezmann y una noche en hotel de lujo

La pasión por el fútbol tiene en Madrid una cita marcada en rojo cada temporada: el derbi entre Atlético y Real Madrid. Pero esta vez, el encuentro trasciende el césped y las gradas. El Madrid Marriott Auditorium, en colaboración con el club rojiblanco, eleva la cita a un nivel superior a través de Marriott Bonvoy Moments, un programa exclusivo que convierte el fútbol en una experiencia de lujo diseñada para disfrutarse con los cinco sentidos.

El derbi, desde dentro: más allá del estadio

El próximo sábado 27 de septiembre, un reducido grupo de privilegiados vivirá el derbi madrileño de una forma inédita. No se trata de simples localidades preferentes, sino de un acceso inmersivo al corazón del estadio: un salón privado en el túnel de vestuarios desde donde sentir la tensión previa al choque, a escasos metros de las estrellas que minutos después saltarán al campo.

El paquete incluye dos asientos en una zona de visión privilegiada, con vistas únicas a cada jugada. Una experiencia que permite al aficionado rozar la piel del partido y observarlo con la cercanía reservada normalmente a jugadores y staff. El plan se completa con un despliegue gastronómico de alta gama: barra libre de bebidas y propuestas culinarias servidas desde 90 minutos antes del pitido inicial hasta bien entrada la noche. Y, como recuerdo tangible, dos bufandas oficiales firmadas por Antoine Griezmann, símbolo indiscutible de la grada rojiblanca, que añaden un valor sentimental y coleccionista a la jornada.

La experiencia no termina en el pitido final. El paquete incluye además una noche en el Madrid Marriott Auditorium Hotel, con desayuno incluido. Una propuesta pensada para quienes quieren convertir el derbi no solo en un espectáculo deportivo, sino en una escapada completa que une ocio, confort y descanso.

Así, el hotel redefine los códigos de la hospitalidad aplicada al deporte: exclusividad, cercanía y emociones a flor de piel. Lo que hasta ahora era un partido se transforma en una vivencia integral que fusiona la intensidad del fútbol con la sofisticación del lujo. El derbi madrileño siempre ha sido un choque de pasiones. Esta vez, también lo será de experiencias.