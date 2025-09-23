Cuenta atrás para la transformación de la antigua fábrica de Clesa en un centro tecnológico

Las obras de rehabilitación de la antigua fábrica de Clesa, en el barrio de Fuencarral-El Pardo, comenzarán de forma inminente tras más de una década de abandono del inmueble. La promotora Kadans Science obtuvo este verano la licencia municipal y prevé iniciar los trabajos entre octubre y noviembre, con la mirada puesta en inaugurar el nuevo complejo a finales de 2027.

Así lo ha anunciado el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, durante una visita al complejo realizada esta mañana junto al director de Kadans Science en España, Miguel Muñoz, en la que ha celebrado el inicio de las obras como “una extraordinaria noticia para Madrid” y ha puesto en valor la colaboración público-privada que permitirá reactivar un icono del patrimonio industrial.

El proyecto, cuyos orígenes se remontan al lejano 2015, dará lugar al Clesa Innovation Center, un espacio de innovación, investigación biomédica y divulgación científica que abarcará casi 18.000 metros cuadrados y combinará, además, áreas culturales, de coworking y zonas verdes abiertas al público. Con una inversión superior a los 35 millones de euros, la intervención respetará la condición de Bien de Interés Cultural (BIC) concedida al edificio en 2024, lo que implica conservar su estructura original, fachadas y volumetría.

La fábrica de Clesa abrió sus puertas en 1962 como una de las grandes instalaciones industriales de Madrid, especializada en la producción de lácteos como leche pasteurizada y yogures. Tras medio siglo de actividad, cerró en 2011 debido a la crisis del grupo empresarial y quedó abandonada en 2012, lo que la convirtió en un símbolo del declive de parte del patrimonio industrial madrileño. Desde entonces, el inmueble sufrió un progresivo deterioro hasta que en 2015 comenzó a plantearse su recuperación dentro de un nuevo plan urbanístico para el distrito.

Para Sigfrido Herráez, decano del COAM, el valor arquitectónico, artístico e histórico del inmueble reside en dos pilares: por un lado, la propia autoría del mismo: "Alejandro de la Sota es uno de los grandes maestros de la arquitectura del s.XX y, solo por eso, ya tiene un gran valor", explicaba hace dos años a este periódico. Por otro, su diseño per se: "Todo lo que tiene que ver con función, estética, espacios y diseño es lo que le da valor a una obra arquitectónica", resumía entonces.

Ese proceso se prolongó durante años e incluyó la protección del edificio como Bien de Interés Cultural, la demolición de las zonas no catalogadas y la urbanización de su entorno. En paralelo, el Ayuntamiento impulsó la cesión de parcelas y la creación de zonas verdes y nuevos viales, lo que permitió desbloquear el proyecto definitivo. Ahora, con las obras a punto de arrancar, el complejo encara su transformación en un referente científico y cultural que conservará la memoria de su pasado industrial.