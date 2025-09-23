¿Cuánto valen las entradas para el GP de Madrid de Fórmula 1?

La Fórmula 1 ya prepara para su desembarco en la capital de España. El GP de Madrid de F1 se celebrará del 11 al 13 de septiembre de 2026. Una de las competiciones más importantes del motorsport regresa tras más de cuatro décadas de ausencia, después de que el Circuito del Jarama albergara nueve grandes premios entre los años 60 y 80. El circuito madrileño llegará a la F1 para la temporada 2026 y, junto a Barcelona, será la segunda cita del calendario que se dispute en España. El evento tendrá lugar en el circuito bautizado con el nombre de MADRING, un trazado de 5,4 kilómetros, 22 curvas y con secciones muy técnicas como la Monumental, una curva con una inclinación del 24% y más de medio kilómetro de longitud.

El circuito de MADRING cuenta con un total de 22 giros que recorren la zona de IFEMA-Valdebebas, muy cerca de la Ciudad Deportiva del Real Madrid. Está ubicado a solo cinco minutos del aeropuerto y dentro del núcleo urbano, lo que facilita varios accesos para disfrutar del Gran Premio de Fórmula 1 en Madrid.

¿Cuánto valen las entradas de Madring?

Las entradas más económicas se encuentran en el área conocida como "la Pelouse", situada junto a las curvas 16 y 17 —uno de los principales puntos de adelantamiento del trazado—, con un precio de 195 euros. Por su parte, las localidades en la curva 15, que forma parte del tramo denominado "La Enlazada", tienen un coste de 324 euros. En la curva 7, justo antes de llegar a "La Monumental", el precio asciende a unos 460 euros.

Como ocurre en otras carreras del campeonato, los tickets más caros están ubicados en la recta principal y las dos primeras curvas del circuito, con un precio de 799 euros. Ese mismo importe se aplica a las localidades situadas en "La Monumental", la curva más emblemática del recorrido, caracterizada por su peralte de casi 500 metros y una inclinación del 24%. Así queda la estructura de precios en preventa, ordenados de menor a mayor, para presenciar el Gran Premio de Madrid:

Pelouse : Curva 17 (195 euros)

: Curva 17 (195 euros) Curvas enlazadas, bronce : Curva 15 (324 euros)

: Curva 15 (324 euros) Peraltada monumental, plata : (464 euros)

: (464 euros) Chicane, curva 7, plata : (464 euros)

: (464 euros) Curvas enlazadas, 13, plata plus : (603 euros)

: (603 euros) Peraltada monumental, oro : (799 euros)

: (799 euros) Recta principal, curva 1 y 2, oro: (799 euros)

Las zonas VIP u hospitality tienen tarifas que oscilan entre los 2.700 y los 4.600 euros. Aunque se posiciona como uno de los eventos más costosos del calendario, sigue siendo más asequible que los grandes premios de Zandvoort, Silverstone y, especialmente, Miami, Mónaco o Ciudad de México.