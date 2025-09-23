Crismeidy Ureña, presentadora de los Premios de Cultura: la emprendedora dominicana que triunfa en el sector de la comunicación

El Teatro Auditorio San Lorenzo de El Escorial fue escenario este lunes de la entrega de los Premios de Cultura 2025 de la Comunidad de Madrid. La entrega póstuma de la Medalla Internacional de las Artes al peruano Mario Vargas Llosa fue uno de los grandes momentos de la noche, con una Isabel Díaz Ayuso que definió al escritor como "caballero andante de la libertad". "Celebrar su obra y otorgar estos premios es lo que corresponde por honrar nuestro puesto único como potencia cultural mundial", señaló la presidenta.

El premio a la Música Popular, otorgado al Dúo Dinámico, fue otro emotivo episodio de la noche dado el reciente fallecimiento de Manuel de la Calva, uno de sus dos célebres miembros. Ramón Arcusa, su inseparable amigo, subió con lágrimas en los ojos a recoger un galardón que reconoce la trayectoria de un conjunto fundamental en la historia del pop español.

La gala, que también brindó a Marisa Paredes el premio de la categoría de Artes cinematográficas y audiovisuales, estuvo dirigida por Crismeidy Ureña, una mujer que se ha hecho un hueco importante en el mundo de la comunicación en los últimos años.

Crismeidy Ureña, una de las mujeres dominicanas 'más influyentes'

En 2023, Forbes República Dominicana destacó a Ureña como una de las cincuenta voces femeninas más influyentes de su país, gracias a su liderazgo dentro del área de la comunicación tanto en su país como en España.

En la actualidad, Ureña es CEO de Kleverlink, agencia de comunicación, relaciones públicas y branding que opera en España, República Dominicana, Portugal y Estados Unidos. Además, es directora de la revista Soy Caribe Premium, medio turístico impreso y digital cuyo fin es conectar el Caribe con España. Lleva 15 años asentada en Madrid, donde ha desarrollado su pasión por el periodismo y las relaciones públicas.

Ha sido galardonada con el Premio Gladiadores hispanoamericano a la periodista más destacada en el extranjero, y fue incluida en 2017 entre las 30 promesas de los negocios de la Revista Forbes.