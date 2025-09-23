La Comunidad de Madrid intervino en 2.573 ocasiones para ayudar a las víctimas de explotación sexual

Los recursos de la red de atención integral para la violencia contra la mujer de la Comunidad de Madrid han realizado 2.573 intervenciones para ayudar a víctimas de trata con fines de explotación sexual y de prostitución coactiva este 2025.

En el Día Internacional contra la Explotación y el Tráfico de Mujeres, el Gobierno regional ha dado a conocer los datos de atención en los recursos de la red que dispone la región, que aglutina dispositivos destinados a las víctimas de cualquier forma de violencia contra la mujer, entre las cuales se encuentra la trata con fines de explotación sexual.

La red dispone de recursos habitacionales temporales, con dos centros residenciales con 20 plazas para mujeres víctimas de trata o de prostitución coactiva, donde trabajan 19 profesionales, entre psicólogos, trabajadores sociales, educadores, abogados y mediadores interculturales.

Asimismo, un centro de día proporciona asistencia psicológica, orientación y apoyo jurídico siempre que lo necesiten. las víctimas, a las que se les realiza un plan de intervención individual.

En abril de 2025 se puso en marcha el Centro de Atención Integral a Mujeres en situación de Prostitución, un nuevo centro pionero en España de atención integral para ayudar a mujeres a dejar la prostitución, con un equipo multidisciplinar de 16 profesionales y una unidad móvil de intervención, en la que trabajadoras sociales y mediadoras interculturales asisten a las que se encuentran ejerciendo en la calle, clubs o pisos.

Desde enero de este año, 39 de estas víctimas han recibido apoyo en los recursos residenciales del Ejecutivo autonómico, 883 en el Centro de Día, 16 en el centro de mujeres en situación de prostitución y 1.635 fueron detectadas por la unidad móvil.