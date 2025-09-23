La Comunidad de Madrid saldrá a la caza del turismo de congresos para expandirlo por otras ciudades de la región

En octubre de 2023 la Sociedad Europea de Oncología Médica (ESMO por sus siglas en inglés) decidió celebrar su congreso anual en Madrid. Hasta 33.000 delegados pasaron por ocho de los 10 pabellones de Ifema. Para hacerse una idea, Fitur 2025 ocupó nueve. La cita de la organización médica generó en cuatro días un impacto económico directo en la capital estimado en 60 millones de euros.

El llamado turismo MICE (reuniones, incentivos, congresos y exposiciones, también por sus siglas en inglés) es un sector al alza particularmente codiciado por las administraciones. No solo por el gasto que generan, también porque evitan los inconvenientes de otras formas de turismo y ayudan a la diversificación de un sector que no para de crecer en Madrid y nadie quiere estrangular. El turismo ya aporta a la economía madrileña 25.000 millones, el 8,6% de su Producto Interior Bruto. Dentro de ese goloso pastel, el llamado turismo de congresos genera en la región un impacto anual de más de 6.000 millones de euros, según señaló la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, en el pasado Debate del Estado de la Región.

Es por esa razón por la que el Gobierno regional va a intensificar su apuesta por atraer a Madrid un cada vez mayor número de congresos profesionales, una estrategia en la que el Ayuntamiento de la capital también lleva bastantes años enfocado. Para ello, desde Sol se trabaja en la elaboración de un plan autonómico especialmente diseñado para la captación de estas citas.

El objetivo, además de absorber el caudal económico generado por estas convenciones, es doble. Se trata de poner la vista tanto en encuentros de gran formato como en eventos de tamaño medio pero todos de lo que se entiende como "alto valor estratégico" para conseguir, por un lado, una cierta desestacionalización turística y por otro, también una deslocalización. La celebración de congresos se extiende a lo largo del año, lo que favorece la actividad hotelera y hostelera en periodos de menos llegada de turistas, particularmente el primer trimestre del año.

Además, lo que buscará el futuro plan de atracción de congresos profesionales será extenderlos fuera de la capital y llevarlos a otros municipios de la Comunidad con potencial de crecimiento. De ahí que se ponga atención también en congresos de formato medio. El plan aún está por definirse, pero desde el Gobierno regional se confía en el atractivo de localidades más allá de la capital. De hecho, otra de las acciones turísticas que se promoverán en los próximos meses, al margen del sector MICE, es una campaña de tres millones de euros para reforzar la proyección internacional de los destinos patrimonio mundial de la Unesco: Alcalá de Henares, Aranjuez y San Lorenzo de El Escorial.

En materia de turismo de congresos la capital atraviesa un momento particularmente dulce. En 2024 esta actividad tuvo un impacto directo de 2.555 millones de euros, que se eleva hasta los 5.674 millones de euros si se suma el impacto indirecto, según las estimaciones de Madrid Convention Bureau, organismo municipal para la promoción del sector. La cifra supone un 8,3% más que en 2023 y el 23,5% del gasto MICE en toda España.

Durante el año pasado se celebraron en Madrid 28 congresos de más de 1.000 personas, de los que nueve fueron nacionales y 19 internacionales. En el total del turismo de reuniones que atrajo la capital en 2024, el 41,5% fueron asistentes nacionales y el 58,5%, internacionales. El dato es relevante si se tiene en cuenta que el gasto de los primeros cayó un 1,23% respecto al de 2023 para situarse en 765 euros de media mientras que el de los segundos creció un 5,5% para alcanzar los 1.686 euros.

La mayoría de esos visitantes internacionales, un 76%, proceden de Europa, frente a un 20% de América y un 4% del resto del mundo. Además, se prolonga la estancia de media para llegar a una media de cuatro días y medio. Las estancias de cuatro noches o más crecieron un 28% respecto a 2023. Un dato particularmente celebrado en los despachos municipales y regionales.