DE MADRUGADA
La Complutense denuncia "actos vandálicos" en varios edificios, algunos catalogados como Bien de Interés Cultural
La universidad madrileña asegura en un comunicado que estos ataques "proyecta una imagen injusta" de la institución
La Universidad Complutense de Madrid ha sufrido esta pasada madrugada "actos vandálicos" perpetrados en varios de sus edificios, algunos de ellos protegidos al estar catalogados como Bien de Interés Cultural.
No es la primera vez que ocurre. Como ha señalado la institución en un comunicado difundido en su red social X, los ataques se han repetido en varias ocasiones, dañando su patrimonio material y simbólico. Esto no solo ha afecta a su funcionamiento diario: también "proyectan una imagen injusta" del centro universitario "en un contexto ya marcado por serias dificultades económicas".
Con todo, la universidad se ha mostrado firme en su defensa de la libertad de expresión y la protesta pacífica. "La UCM respeta y defiende el derecho a la libertad de expresión y a la protesta pacífica, pero rechaza de manera categórica cualquier acción que atente contra el patrimonio común o contra la convivencia universitaria", afirma la dirección del centro.
Además, aseguran que la Universidad Complutense seguirá trabajando por ser un "espacio plural, abierto y de diálogo, donde las ideas puedan ser defendidas desde el respeto y la convivencia".
- Emoción con el reconocimiento al Dúo Dinámico y frialdad con el de Marisa Paredes en los Premios de Cultura de la Comunidad de Madrid
- Estamos abandonados, nadie nos ampara': los vigilantes de seguridad de Barajas acusan a la empresa y a las autoridades de vulnerar su derecho a huelga
- Casa Longinos: el restaurante con cola para el menú en el que los actores de Hollywood comían vestidos de romanos
- Este pueblo de la provincia de Toledo busca vecinos y vende casas por 20.000 euros: está a una hora de Madrid
- Madrileña Red de Gas alerta a sus clientes de una filtración de datos personales por una brecha en sus sistemas informáticos
- Damiano David pone Madrid a temblar: poca carne y mucho amor tras el reventón de Måneskin
- Aena confirma las inversiones anunciadas en Barajas y descarta ampliar las pistas, suficientes para 'abordar el futuro lejano
- Los atletas Fernando Carro y Lucía Rodríguez conquistan la 15ª edición de 'Madrid corre por Madrid