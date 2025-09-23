La Complutense denuncia "actos vandálicos" en varios edificios, algunos catalogados como Bien de Interés Cultural

La Universidad Complutense de Madrid ha sufrido esta pasada madrugada "actos vandálicos" perpetrados en varios de sus edificios, algunos de ellos protegidos al estar catalogados como Bien de Interés Cultural.

No es la primera vez que ocurre. Como ha señalado la institución en un comunicado difundido en su red social X, los ataques se han repetido en varias ocasiones, dañando su patrimonio material y simbólico. Esto no solo ha afecta a su funcionamiento diario: también "proyectan una imagen injusta" del centro universitario "en un contexto ya marcado por serias dificultades económicas".

Con todo, la universidad se ha mostrado firme en su defensa de la libertad de expresión y la protesta pacífica. "La UCM respeta y defiende el derecho a la libertad de expresión y a la protesta pacífica, pero rechaza de manera categórica cualquier acción que atente contra el patrimonio común o contra la convivencia universitaria", afirma la dirección del centro.

Además, aseguran que la Universidad Complutense seguirá trabajando por ser un "espacio plural, abierto y de diálogo, donde las ideas puedan ser defendidas desde el respeto y la convivencia".