Ayuso, tras la apertura de juicio oral a su pareja: "En España los escándalos tienen el tamaño y la duración que a Sánchez le conviene"

"Cuando ayer conocimos la decisión de esta jueza, que es transitoria, pensé: '¿Qué viene a continuación en el entorno de Sánchez?'. Mira, hoy tenemos ya el procesamiento de su hermano". De esa manera ha valorado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, la decisión ayer de la jueza Carmen Rodríguez-Medel de abrir juicio oral contra su pareja Alberto González Amador por fraude fiscal, falsedad documental y pertenencia a organización criminal.

Ayuso, que ha asegurado que "en España los escándalos tienen el tamaño y la duración que a Sánchez le conviene" y ha acusado al presidente de "dirigir las portadas y la agencia mediática de este país", ha insistido en la coincidencia que asegura haber visto entre cada paso procesal relativo a su pareja y algún caso de presunta corrupción en el entorno del Gobierno o del propio presidente. "Dura más un caso que toda la corrupción de Koldo, de Ábalos, de Cerdán en prisión, las pulseras antimaltrato que han dejado a mujeres víctimas de violencia de género desprotegidas, la corrupción en el CNIO o las oposiciones para acceder a Radiotelevisión Española", ha afirmado. "Cada caso de corrupción", ha proseguido, "siempre tiene ahí al rescate al mismo, al señor que no ha tenido todavía juicio, pero que nos obliga a todo el mundo a posicionarse. Yo no puedo hacerlo", ha añadido.

La presidenta regional ha circunscrito el proceso a González Amador a "una inspección fiscal" que se produce "hacia una persona cuando empieza a ser mi pareja". Ayuso ha asegurado que en el momento de los hechos por los que se va a juzgar al empresario no se conocían y ha reiterado que son cuestiones que no tienen "nada que ver" con su gestión en la Comunidad de Madrid. "Entiendo que será mediáticamente muy atractivo, pero por mi parte poco más puedo decirles".

Sí ha añadido, no obstante, que hay "inspecciones fiscales" y casos de corrupción "más importantes", entre los que ha citado el procesamiento del fiscal general del Estado. Y ha lamentado que otros procesados, en referencia a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, que irá a juicio por su presunta contratación irregular en la Diputación de Badajoz, tengan, en su opinión, "todo el apoyo de los poderes del Estado" con instituciones como Hacienda, la Fiscalía o la Abogacía del Estado. "Qué suerte tienen algunos", ha ironizado, porque pueden contar con el apoyo mediático de 22 ministros, de medios públicos que se sufragan con el dinero contribuyente... Qué suerte tiene".

Ayuso no ha querido, sin embargo, pronunciarse sobre la jueza Rodríguez-Medel. En su entorno el primero en reaccionar a la noticia de la apertura de juicio oral contra González Amador fue su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, y lo hizo en una publicación en la red social X en la que apuntó ayer a la jueza que ha tomado la decisión de enviar a juicio a González Amador y responsabilizaba en última instancia al presidente del Gobierno.

“Cuidado con Sánchez”, escribió Rodríguez. “Hasta donde sé, la jueza no respeta a la Audiencia Provincial, decide enviar a juicio a González Amador justo antes de tomar posesión el juez que toca”. La jueza Carmen Rodríguez-Medel se encuentra en sustitución voluntaria de Antonio Viejo, que se incorporará al juzgado en octubre. Rodríguez también destaca el vínculo de la juez con Antonio Rodríguez-Medel, su hermano, general de la Guardia Civil “al que Marlaska ha ascendido”, anota. “Todo Sánchez es corrupto”, remata su tuit.

La izquierda regional, entretanto, no ha dejado correr la ocasión para asegurar que la decisión estrecha el cerco sobre González Amador y la propia Ayuso, además de poner en evidencia las “cortinas de humo” de la presidenta madrileña en torno al caso cuando habla de “una operación de Estado”.

Desde Más Madrid, su portavoz regional Manuela Bergerot, afirma que la decisión de apertura de juicio oral contra la pareja de Ayuso lo deja “unos pasitos más cerca de Soto del Real” y le aconseja “preparar las maletas, porque tiene pinta de que va a pasar una temporadita lejos del ático”. “Estamos hablando de un posible delito de pertenencia a organización criminal, algo que deja todos los intentos de Ayuso de hablar de inspecciones salvajes de Hacienda a la altura de las mayores cortinas de humo de la presidenta”.

Al ático en que residen Ayuso y González Amador se ha referido también el secretario general del PSOE de Madrid y ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, para quien el nuevo paso en el proceso judicial contra la pareja de la presidenta regional demuestra que no se trata de “una operación de Estado”, sino de "un supuesto delito como un supuesto castillo que ha servido seguramente para financiar la vivienda donde vive la señora Ayuso”.

El ministro ha expresado su “confianza plena en la justicia y en que se esclarezcan estos hechos”. A su juicio, la presidenta madrileña “no tiene escapatoria”. “Los chanchullos de la señora Ayuso con Alberto Quirón acabarán mal, solo es cuestión de tiempo”, ha asegurado.