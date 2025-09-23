Un AVE Sevilla-Valencia permanece detenido en el acceso a Madrid por un fallo eléctrico

El tren AVE 3981, que cubre este lunes la ruta Sevilla-Valencia, permanece detenido entre Yeles (Toledo) y la Bifurcación Blancales debido a una incidencia en el suministro eléctrico. Renfe ha informado de que se está trabajando para solventar el problema "a la mayor brevedad posible". Por el momento, no se han facilitado detalles sobre el tiempo estimado de resolución ni sobre posibles medidas alternativas para los viajeros.

La incidencia afecta al tramo ferroviario de alta velocidad que conecta Andalucía con la Comunidad Valenciana a través de Madrid, lo que podría repercutir en otros servicios de la línea.

[Noticia en ampliación]