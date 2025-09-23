El archivo de Madrid que guarda tus fotografías para que no desaparezcan: "Algunas las ceden los propios vecinos"

Búsquese. Quizá, ahí, en una esquinita se encuentre. En 14 millones de ojos, la Sala Canal de Isabel II ha reunido 175 fotografías de los fondos de la Comunidad de Madrid. Y, claro, entre imágenes de Miguel Trillo, Ouka Leele y Andrés Senra, es posible que aparezca usted. Un patrimonio que conserva el Centro de Arte Dos de Mayo y que, gracias a Olga Fernández, profesora de Teoría del Arte en la Universidad Autónoma, se ha recuperado para reivindicarlo entre el público. “Queremos darlo a conocer. Hay todo tipo de artistas, destaca la pluralidad de miradas que conforman la exposición”, explica la comisaria. Cada una es una ventana al pasado. El suyo también.

La colección alberga numerosas fotografías que tienen a Madrid como protagonista. Se exhiben escenarios, momentos y experiencias de distinta índole, desde barrios y descampados hasta edificios e interiores. Entre sus autores se encuentran Manuel Languillo, Amaia de Diego y Elías Dolcet. Sin embargo, el foco recae sobre sus habitantes: ahí aparecen la cotidianidad popular de Cas Oorthuys, el contraste social de Ramón Masats y la diversidad cultural de Alberto García-Alix. “Esta parte funciona como un contrapunto entre los vecinos y los paisajes, intentando reflejar una ciudad en construcción, desde la periferia. También hay fotos cedidas por los propios madrileños”, dice Fernández.

'Éxito sin precedentes', de Luis Baylón. / CEDIDA

El crecimiento de la colección ha estado vinculado al programa expositivo de la Sala Canal de Isabel II, una de las primeras sedes especializadas en fotografía de España. Desde que ingresó la primera en 1993 no han parado de incorporar ejemplares. En la primera planta se observan piezas que recrean aquellas muestras organizadas entonces por Rafael Doctor: abordan cuestiones como la memoria, el cuerpo y la identidad a través del objetivo de Jana Leo, Javier Campano y Chema Madoz, entre otros. Nombres que capturaban la realidad desde sus principios, sin renunciar a su sentir artístico.

'Citerón 1' (2002), de Ixone Sábada. / CEDIDA

“No faltan paisajes, bodegones, habitaciones… A veces, con una mirada irónica sobre el género. La naturaleza también ha sido uno de los motivos más inmortalizados. Hay ejemplos tradiciones, pero también de ficción”, explica la experta sobre el segundo peldaño del recorrido. En este cruce, datado en los 90, Estela de Castro, Amparo Garrido y Sara Ramo han propuesto una reflexión sobre el imaginario animal, mientras que Joan Fontcuberta, Jochen Lempert y Paula Anta se han interesado por la representación floral. Otros, incluso, han revitalizado la tradición botánica desde lecturas decoloniales.

Luchas antirracistas

La expresión de la corporalidad está presente en el proyecto a través de los retratos y desnudos que realizaron Maya Goded, Susan Meiselas y Gervasio Sánchez. Muchos de ellos se adquirieron en los 2000, al igual que las obras de artistas que representaron un importante relevo generacional en el arte contemporáneo español gracias a sus trabajos sobre perspectivas de género: “He buscado otras formas de representar el cuerpo, mostrándolos precarios y frágiles. Hablan de las relaciones con el deseo, la violencia, el cortejo… Es un concepto desmaterializado”. Situados en la tercera planta, aquí se encuentran algunas de las últimas adquisiciones, como Costa Badía, Lúa Ribeira y Carmela García.

'Sin título', (2023) de Lúa Ribeira. / CEDIDA

Asimismo, las identidades interseccionales del siglo XXI aparecen relacionadas con las luchas LGTBI, antirracistas y anticapacitistas. En esta última sección se exponen obras de Rubén H. Bermúdez acompañadas por fotografías históricas de Enrique Meneses y Bruce W. Talamon. “La conformación de la colección no ha respondido sólo a un proceso de adquisiciones, sino que ha estado entrelazado con una serie de políticas que han contribuido a la popularización de este medio. En este proceso, los siete millones de habitantes de la Comunidad se han convertido no sólo en copropietarios de este patrimonio, sino también en sus espectadores”. Y protagonistas, claro.