El nuevo Hospital Niño Jesús sumará 11 quirófanos más y un Instituto de Neurociencias

Con la muy anunciada futura Ciudad de la Salud en el complejo hospitalario de La Paz como gran proyecto en política sanitaria del gobierno de Isabel Díaz Ayuso, hay también otras ampliaciones de hospitales en la Comunidad de Madrid de menor envergadura pero también mucho calado. Sobre la mesa están las remodelaciones del Clínico, el Gregorio Marañón, el Infanta Leonor o el Hospital de Móstoles. Y junto a ellas, la de uno de los centros más emblemáticos de la red madrileña, el único hospital público exclusivamente pediátrico de España, el Hospital Infantil Universitario Niño Jesús.

Hasta allí ha acudido hoy la presidenta regional para hacer balance de los cuatro años de funcionamiento de su Unidad de Hospitalización Psiquiátrica Pediátrica a Domicilio y anunciar algunos detalles sobre la futura ampliación del complejo, una ampliación para la que, no obstante, no ha puesto fecha.

Ayuso, que ha subrayado el carácter de referencia "nacional e internacional" del Niño Jesús, en el que cuatro de cada diez pacientes, según ha asegurado, proceden de otras regiones, sí ha avanzado, no obstante, que se levantará un nuevo edificio y que se pondrá en marcha un Instituto de Neurociencias y Salud Mental. Este nuevo organismo tratará de responder al incremento de los problemas de salud mental, así como prestar atención al daño neurológico causado por enfermedades raras, congénitas o adquiridas y el desarrollo de nuevas terapias avanzadas.

La planta baja del nuevo edificio se destinará de manera exclusiva a la hospitalización y tratamiento de pacientes oncológicos. Dispondrá, de esta manera, de habitaciones para la hospitalización convencional, pero también de dependencias habilitadas para trasplantes o la administración de terapias avanzadas, colegio y una área para la capacitación familiar.

En la primera planta, según ha adelantado Ayuso, se dispondrán 11 nuevos quirófanos, entre ellos uno híbrido (con sistemas avanzados de imagen de radiodiagnóstico) y otro robótico. Además, detalla la Consejería de Sanidad en una nota, incorporará una sala inteligente para operaciones con avances de vanguardia, banco de muestras biológicas, Unidad de Cuidados Intensivos Postquirúrgicos y un espacio de reanimación/despertar y de preparación de pacientes. La segunda será la planta técnica, en la que se ubicarán las instalaciones necesarias para asegurar las condiciones de las áreas asistenciales y de investigación. La zona de diagnóstico por imagen, con salas blancas para la fabricación de nuevas terapias y un laboratorio de impresión 3D para la creación de productos ortopédicos y de tecnología médica, se ubicará en la planta -1.

El proyecto también contempla la creación en un futuro de una Unidad de Investigación Clínica para Enfermedades de Niños y Adolescentes. "Queremos convertirla en un elemento de atracción de la investigación", ha señalado la presidenta madrileña, quien ha asegurado que el objetivo es duplicar los ensayos clínicos que se hacen en la actualidad.

La gran novedad, no obstante, será la incorporación del citado Instituto de Neurociencias y Salud Mental para niños y adolescentes. Será el primero de sus características en España e integrará los Servicios de Neurocirugía, Neurología, Neurofisiología y Salud Mental con el objetivo de cuidar la salud del cerebro en la infancia y en la adolescencia. Su funcionamiento estará coordinado y trabajará en red con el futuro Centro de Investigación de Excelencia en Salud Infanto-Juvenil de la Ciudad de la Salud.

Además, la ampliación contempla mejoras en la accesibilidad, la instalación de paneles solares para elevar la eficiencia energética del recinto, y la construcción de una azotea ajardinada para pacientes y familiares.

Ni la presidenta madrileña ni la Consejería de Sanidad han querido anunciar cuándo se acometerá la ampliación. Inaugurado en 1877, el Hospital Infantil Niño Jesús, en frente del parque del Retiro, forma parte del Paisaje de la Luz, declarado Patrimonio Mundial por la Unesco. La Comunidad tiene que mantener un encuentro "en próximas fechas" con representantes de esta agencia de Naciones Unidas, para concretar la actuación, aunque la documentación del proyecto ha ido avanzando de la mano, trasladan fuentes de la Consejería.