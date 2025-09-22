GASTRONOMÍA
Dónde comer en Madrid un menú del día con sabor a mar: Dani García, chef con 2 estrellas Michelin, ofrece 'A Toda Vela' por 39 euros
Un menú marinero de autor para disfrutar a mediodía por 39 euros en pleno barrio de Salamanca
Septiembre marca la vuelta a la rutina, pero en Madrid aún es posible alargar el sabor del verano. En pleno barrio de Salamanca, Lobito de Mar Madrid (C. de Jorge Juan, 10 / 910 88 94 40 ), el restaurante mediterráneo de Dani García, propone una experiencia única con su menú A Toda Vela. Una propuesta fresca, ligera y marinera que convierte los mediodías entre semana en una escapada gastronómica junto al mar… sin salir de la capital.
Disponible de lunes a viernes a mediodía por 39 euros, este menú se ha convertido en una de las opciones más atractivas para quienes buscan dónde comer buen pescado y arroz en Madrid. Con un ambiente desenfadado y cosmopolita, Lobito de Mar consigue trasladar al comensal a la costa andaluza con recetas que marcan la diferencia.
Menú A Toda Vela: un viaje gastronómico en tres actos
Entrantes con esencia marina. La experiencia comienza con entrantes perfectos para compartir:
- Ensaladilla rusa de anguila ahumada
- Croquetas mixtas
- Chirlas salteadas al vino manzanilla
- Baby burger de atún
Principales que conquistan tierra y mar. El corazón del menú llega con opciones que reflejan la versatilidad del Grupo Dani García:
- Arroz seco de marisco y pescado
- Arroz al sarmiento de pollo coquelet
- Carpaccio de chuletón de atún con huevos fritos al ajillo
- Lomo de lubina a la brasa
El broche final lo pone la tarta de queso fresco, cremosa y ligera, que redondea la experiencia con un toque goloso. Lo que convierte a Lobito de Mar en un restaurante imprescindible de Madrid es su capacidad de trasladar la esencia del Mediterráneo al corazón del barrio de Salamanca. Un lugar que rompe con la rutina de la rentrée y ofrece un menú capaz de hacer sentir al comensal que sigue de vacaciones. Su propuesta A Toda Vela no es solo un menú del día: es un viaje gastronómico con sello de autor que pone el producto marino en el centro, con la frescura y el estilo desenfadado que caracterizan al chef marbellí.
