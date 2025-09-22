TIEMPO
Las temperaturas se desploman en Madrid: este es el pronóstico de la semana
El verano ya es pasado en la capital, que vivirá temperaturas otoñales estas próximas jornadas
Volantazo brusco en Madrid. Los termómetros, tras una semana más calurosa de lo normal en la capital a estas alturas de septiembre, han dado un vuelco este lunes para traer de golpe y porrazo el otoño a la ciudad. A expensas de la aparición de un posible 'veranillo de San Miguel' la próxima semana, que podría traer de nuevo altas temperaturas, el mercurio no debería volver a sobrepasar los treinta grados en lo que queda de verano.
Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), este lunes las temperaturas máximas no superarán los veintiún grados centígrados en toda el día. Las mínimas esta pasada madrugada descendieron aún más, hasta los once, diez menos que hace una semana.
Hora de guardar la ropa de verano en Madrid
Esta situación perdurará unos días en Madrid, obligando a los madrileños a sacar chaquetas, rebecas y pantalones largos de los armarios y empezar a despedirse de las bermudas, las faldas y las sandalias.
Hasta el viernes, los termómetros no superarán en ningún momento los veinticuatro grados, temperaturas de lo más agradables para pasar la tarde al aire libre. Las mínimas, que caen hasta los diez, harán necesario 'decorar' nuestras camas con mantas y colchas que nos protejan del frío durante la noche.
No será hasta el fin de semana cuando el contexto cambie. Las máximas el viernes ya ascenderán hasta los veintiocho, aunque las mínimas se mantendrán constantes. El otoño llega a Madrid poco a poco, por lo que conviene aprovechas los últimos días de buen tiempo en la capital.
