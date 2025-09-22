Siete heridos en el incendio de una vivienda en Puente de Vallecas

Siete personas han resultado heridas leves por intoxicación de humo en el incendio de una vivienda ocurrido este lunes por la tarde en el barrio madrileño de Puente de Vallecas, ha informado Emergencias Madrid.

Tres de los heridos fueron traslados al hospital.

El incendio, originado sobre las 20:30 horas, se produjo en el primer piso de un edificio de la calle Pingarrón de Puente de Vallecas.

El fuego rompió por la fachada y generó mucho humo en el hueco de la escalera y en toda la calle.

Cuando llegaron los bomberos, varios vecinos pedían auxilio desde sus ventanas. Siete de ellos, de diferentes pisos, fueron atendidos por Samur Protección Civil porque habían resultado intoxicados leves por humo.

La Policía Municipal acordonó la zona mientras los bomberos procedían a la extinción del fuego.