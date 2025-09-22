Aún estás a tiempo de revisar la solicitud de la beca MEC: estas son las fechas que debes tener en cuenta

Con el inicio de año escolar, muchos estudiantes se sujetan a la beca MEC para poder cursar los estudios que deseen. Se trata de una ayuda del Ministerio de Educación y Formación Profesional de España destinada a alumnos de niveles postobligatorios para cubrir gastos como matrícula, transporte y residencia, y asegurar la igualdad de oportunidades en la educación. Se concede teniendo en cuenta tanto el rendimiento académico del estudiante como la situación económica familiar del mismo.

Así, septiembre es un mes decisivo para todos los que la solicitaron para este 2025-2026. Después de todo el papeleo, toca pasar por la verificación académica y, si procede, ajustar la solicitud para que el ingreso llegue sin contratiempos. Si eres de esos que todavía no ha recibido una respuesta favorable, a continuación te contamos cómo proceder.

Estas son las fechas para modificar la beca MEC

Si cuentas con el buen visto económico, deberás comprobar también que cumples con los requisitos académicos que establece la beca. Esto puede ir desde llegar a una cierta nota mínima de expediente, determinados créditos matriculados, etcétera. Es importante echar un último vistazo a esta información ahora, pues, en estas fechas, los estudiantes ya saben en qué centro se encuentran y la nota del curso pasado, por lo que septiembre se vuelve el mes idóneo para afinar posibles errores.

Si no revisas los datos, el pago podrá retrasarse unos meses, así que siempre es mejor que repases una y otra vez tu solicitud para ver si te has dejado algo en el tintero. Eso sí, ten en cuenta que el periodo para entrar de nuevo en la web y realizar cambios va del 8 al 25 de septiembre. En esa franja, se puede renunciar o modificar los datos en la beca. Si vas a residir fuera de tu domicilio, has cambiado de banco o no vas a cursar en el centro que detallaste al principio, conviene que entres y cambies la información que has puesto en la beca MEC.

¿Cómo puedo modificar la solicitud?

Modificar la solicitud es un procedimiento íntegramente online. Para realizarlo, tendrás que acceder a la sede electrónica del Ministerio de Educación, entrar en 'Mis expedientes' y, en el trámite de las becas MEC del curso 2025-2026, pulsar en 'Acceso'. Después, debes seleccionar la opción 'Modificar solicitud' y acudir a la última página de información académica y completar cada casilla.