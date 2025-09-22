Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Puerta del Sol acogerá un concierto gratuito de Pablo Alborán: apunta esta fecha en el calendario

El cantante presentará su nuevo disco en pleno corazón de Madrid

Pablo Alborán presentará su disco en pleno centro de Madrid

Pablo Alborán presentará su disco en pleno centro de Madrid / TONY AGUILAR

Javier Quintana

Madrid

No es un secreto. La Puerta del Sol ha acogido en lo que llevamos de años conciertos de cantantes de primer nivel. Judeline, Alice Wonder, Azúcar Moreno o Jeanette han interpretado sus grandes éxitos desde el mismo corazón de Madrid. Paul Alon, Recycled J o David Bisbal son otros que, en algún momento de sus carreras, han tenido la oportunidad de disfrutar de este escenario especial.

Y es que esto no tiene intenciónd e acabar ahí. Si no tienes muchos planes esta semana, te recomendamos que apuntes la fecha que te señalamos a continuación, pues, en tan solo unas horas, llega al kilómetro cero otro artista más que conocido en nuestro país y Latinoamérica.

Pablo Alborán presenta disco en la Puerta del Sol

El artista malagueño Pablo Alborán actuará en el centro de Madrid el próximo martes 23 de septiembre, en un concierto gratuito que tiene como motivo la presentación del próximo disco, cuyo título tiene gran relación con la plaza: KM0. El cantante ha convocado a través de las redes sociales a sus seguidores en el icónico enclave sobre las 20:30 horas de la tarde.

Su nuevo álbum verá la luz a finales del presente año, y tras su publicación dará comienzo una gira que llevará al malagueño a ciudades como Santiago de Chile, Buenos Aires, Montevideo, Lima, Quito, Guayaquil, Sao Paulo, Bogotá, Lisboa, Bilbao, Barcelona, Madrid, Valencia, Murcia, Málaga, Sevilla, Granada, A Coruña, Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Mérida, León o Santo Domingo.

Alborán, que debutará como actor en la serie Respira este mes de octubre, estrenará su disco más personal del que ya están disponibles hasta tres adelantos. La portada, de blanco y rojo, ya ha sido presentada. Así pues, la semana que viene comienza un nuevo capítulo en la trayectoria musical del artista, que arranca en Sol y llevará sus canciones al otro lado del Atlántico.

Más de 4 millones de discos en todo el mundo

Alborán no es solo conocido en España. Su fama en el continente sudamericano es brutal, lo que le ha valido para obtener a lo largo de su carrera treinta discos platino en Europa y dos discos de oro en América. Asimismo, se ha llegado a mantener hasta 60 semanas en el número uno de ventas, con más de 4 millones de discos repartidos por todo el mundo.

