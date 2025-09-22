Más de 18.000 viviendas para el Este de Madrid: primeros pasos para el nuevo barrio de San Blas-Canillejas

Con el terreno disponible para seguir construyendo empezando a escasear, las oportunidades de crecimiento de la capital son cada vez más limitadas. Apenas queda un 2% de suelo urbanizable en Madrid, que, aunque pequeño en proporción al resto de la ciudad, permitirá albergar cerca de 160.000 nuevas casas y elevar el censo hasta los 5 millones de habitantes. Entre esas oportunidades de expansión restantes, con los nuevos desarrollos del Sureste a la cabeza, se encuentra la Nueva Central del Este, que dotará a San Blas-Canillejas de un nuevo barrio con más de 18.000 viviendas.

Presentada ya la memoria-borrador de la modificación del Plan General de Ordenación Urbana, que incluye los datos esenciales del proyecto, el Ayuntamiento madrileño inicia ahora la tramitación de la evaluación ambiental estratégica del mismo. Así, el Gobierno municipal acaba de solicitar a la Comunidad de Madrid la emisión del documento de alcance de Evaluación Ambiental Estratégica, que definirá el contenido de la modificación y guiará el posterior estudio de impacto ambiental.

Se trata, pues, de la consulta previa a la tramitación de la Modificación del Plan General, que el Consistorio deberá aprobar en Junta de Gobierno una vez cuente con todos los informes y prescripciones recabados por el Ejecutivo autonómico

Viviendas, un campus tecnológico y protección para las Lagunas de Ambroz

La Nueva Centralidad del Este ocupa 5,5 millones de metros cuadrados, una extensión algo mayor que la del distrito Centro de Madrid. El Plan General de Ordenación Urbana de 1997 la calificó como suelo urbanizable no programado. Situada entre los distritos de San Blas-Canillejas, Barajas y Vicálvaro, y colindante con el municipio de Coslada, marca el límite oriental de la capital y se encuentra junto a la futura Ciudad Deportiva del Atlético de Madrid, en torno al Metropolitano.

Concebidos originalmente para albergar la Villa Olímpica en caso de que Madrid hubiese celebrado unos Juegos, finalmente en 2014 el Ayuntamiento puso en marcha el proceso para transformar estos terrenos en un nuevo barrio residencial. De la superficie edificable, cerca de 1,6 millones de metros cuadrados se destinarán a construir 18.000 nuevas viviendas, con un 50% con algún tipo e protección oficial.

El terreno restante se dedicará a un futuro campus tecnológico y de innovación que ocupará en torno a 430.000 metros cuadrados, así como a la construcción de oficinas y otros edificios de uso terciario. El proyecto incluye también grandes zonas verdes y espacios libres, y permitirá desarrollar el Bosque Metropolitano, una gran avenida forestal, además de proteger y restaurar el humedal de las Lagunas de Ambroz, al sur de la zona.