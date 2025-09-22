El novillero Julio Norte sufre una grave cornada en San Agustín de Guadalix

El novillero salmantino Julio Norte ha sufrido una grave cornada en la zona perianal durante el festejo que se celebra este lunes en San Agustín de Guadalix y, tras una primera valoración en el quirófano móvil, ha sido derivado al hospital Infanta Sofía de San Sebastián de los Reyes para ser intervenido.

Según han informado fuentes de su oficina de prensa, Norte, de 17 de años e hijo del matador de toros retirado del mismo nombre, ha sido cogido mientras trataba de instrumentar un quite por tafalleras al primer novillo de la tarde, de Victoriano del Río, el cual se le quedó debajo, encunándole por la espalda e hiriéndole certeramente.

La novillada de este lunes en San Agustín de Guadalix. / @JoseCarlosFdezB

El joven salmantino quedó boca abajo y sin conocimiento sobre el albero, hasta que llegaron las cuadrillas y pudieron trasladarlo a toda prisa al quirófano móvil instalado en los aledaños de la plaza.

Allí le apreciaron una cornada en la zona perianal, de la que fue estabilizado, y también un fuerte traumatismo craneoenceáfálico con pérdida de audición, por lo que los doctores optaron por derivarlo al hospital para ser intervenido quirúrgicamente y decretar el verdadero alcance de la cornada, la profundidad de la misma y ver si tiene afectado el recto.