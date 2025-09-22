SE REPRESENTARÁ EL 29 Y 30 DE OCTUBRE
Móstoles busca actores entre sus vecinos para una nueva versión de 'Don Juan Tenorio'
Todos los inscritos formarán parte del proyecto, sin necesidad de realizar 'casting'
EFE
El Ayuntamiento de Móstoles ha abierto a la participación vecinal la representación de una nueva versión de la obra teatral 'Don Juan Tenorio', en el que participarán tanto actores profesionales como vecinos de Móstoles en una actuación que se celebrará en el Teatro del Bosque el 29 y 30 de octubre.
La propuesta, impulsada a través de la concejalía de Cultura, Desarrollo y Promoción Turística, busca convertirse en un espacio de encuentro donde personas de todas las edades puedan compartir la experiencia de dar vida al clásico de José Zorrilla.
La producción cuenta de principio con un equipo de profesionales locales, encabezados por Alejandro Cavadas como director artístico, y el Ayuntamiento ha abierto este lunes las inscripciones para que los vecinos interesados en participar en la obra teatral 'Don Juan' puedan apuntarse.
En esta edición, los participantes tendrán la oportunidad de aprender y trabajar el verso guiados por profesionales de la escena, en un taller que tendrá lugar los días 24, 25 y 29 de septiembre en horario de tarde, acercándose, así, a una de las grandes obras de la literatura española en un ambiente formativo y de colaboración.
"Este Don Juan no es solo una representación teatral, es una invitación a vivir juntos la emoción del verso y a construir algo colectivo y único para nuestra ciudad", destacan desde la dirección del proyecto, que mantendrá las inscripciones abiertas hasta el 24 de septiembre a través de la web: https://donjuanmostoles.es/.
Los ensayos darán comienzo a finales de septiembre, en jornadas de jueves, viernes, sábado y/o domingo, para facilitar la participación de todos los vecinos.
Todos los inscritos formarán parte del proyecto, sin necesidad de realizar 'casting', y los papeles se repartirán de manera progresiva a lo largo del taller de verso.
