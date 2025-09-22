Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ni Móstoles ni Alcorcón: este es el municipio madrileño con mayor tasa de criminalidad

El Ministerio del Interior publica su Balance de Criminalidad correspondiente al primer semestre de 2025

Patrulla de la Policía Nacional.

Javier Quintana

Madrid

Según datos del Instituto Nacional de Estadística, sólo Baleares y Cataluña superan a la Comunidad de Madrid como regiones con mayor tasa de criminalidad. Si bien los datos en la capital han mejorado, el territorio sigue situándose como uno de los principales focos de delictividad del país. Pero la situación no es igual en toda la comunidad de autónoma: hay municipios donde las detenciones son más habituales que en otros.

El Ministerio del Interior, en su habitual estudio de Balance de Criminalidad, analiza el volumen de delitos cometidos en las diferentes localidades de la región durante el primer semestre el año 2025. El resultado ha sorprendido a muchos, que han visto cómo municipios con fama de 'conflictivos' se encuentran alejados de los peores datos del informe.

Casi 160.000 infracciones entre enero y junio

El Balance de Criminalidad señala que en la Comunidad de Madrid se cometieron 159.705 infracciones penales en los primeros seis meses de año, en un informe que excluye la cibercriminalidad. La localidad de Pozuelo de Alarcón se posiciona, como tantas otras veces, como el municipio más seguro de la comunidad autónoma. Sin embargo, hay otras ciudades y pueblos dentro de este top que han generado sorpresa: Móstoles, Fuenlabrada, Algete, Paracuellos del Jarama o Villanueva de la Cañada también han obtenido algunos de los índices más bajos.

En el otro lado, Humanes de Madrid ostenta en la actualidad una tasa de criminalidad de 5.450 delitos por cada 100.000 habitantes, el valor más alto de toda la región y duplicando la media madrileña. Le siguen Arroyomolinos y Villaviciosa de Odón. El propio municipio de Madrid cierra este podium, con 2.778 delitos por cada 100.000 habitantes. Rivas-Vaciamadrid, Mejorada del Campo o Majadahonda con otros lugares conflictivos dentro de la comunidad autónoma.

