Madrid vacuna por primera vez a mayores de 60 años contra el virus respiratorio sincitial

La Comunidad de Madrid se ha convertido en la primera comunidad autónoma que vacuna a personas mayores frente al virus respiratorio sincitial (VRS), responsable de patologías como neumonías y otras complicaciones severas.

La campaña lleva funcionando desde el 15 de septiembre entre personas con un perfil específico. En concreto, buscan llegar a más de 50.000 por encima de los 60 años que residen en residencias. También a otras 3.000 con altos factores de riesgo, como aquellas con trasplante de órgano o de progenitores hematopoyéticos en los dos últimos años. Estos últimos van a recibir protección en hospitales públicos, tal y como ha asegurado la consejera de Sanidad, Fátima Matute, en su visita al dispositivo específico operativo en el Hospital Universitario Gregorio Marañón.

Según ha señalado Matute, la campaña "va a ser de enorme utilidad". "Para estas personas, contraer una infección de las vías respiratorias puede presentar complicaciones severas. Y estamos ante un colectivo especialmente expuesto a estas infecciones, pues el 40% del total de ingresos hospitalarios por VRS les afecta a ellos", ha proseguido.

Objetivo: reducir un 80% las infecciones

Del total de los ingresos hospitalarios en los adultos mayores que se producen en la Comunidad de Madrid al año, alrededor de un 43% se producen por este virus, según la consejera. Con esta inmunización de la sanidad pública madrileña, se pretende proteger a la población más vulnerable frente a la infección por VRS y reducir la morbilidad y mortalidad asociadas en la población con más de 60 años.

El objetivo, ha asegurado Matute, es reducir un 80% estas infecciones, lo que en su opinión "conllevará una disminución de hospitalizaciones, ingresos en UCI e incluso fallecimientos". Algunas En el caso de los pacientes vulnerables, el Ejecutivo autonómico cuenta con la colaboración de las Unidades de Vacunación de Riesgo de los hospitales, dependientes de los servicios de Medicina Preventiva, que realizan el seguimiento de estos usuarios.

En las residencias, la medida se está desarrollando con la participación de los profesionales de las Unidades de Atención a Residencias (UAR) adscritas a Atención Primaria, el personal de la Agencia Madrileña de Atención Social y los equipos propios de algunos de estos recursos sociosanitarios. Esta inmunización a adultos se irá ampliando a más colectivos partir de 2026, en función de los resultados de salud que vayan alcanzando y la actualización de la evidencia científica que se está generando a nivel mundial.

La tercera vacuna en bebés

La sanidad pública madrileña también fue pionera en 2023 al inmunizar a bebés frente a esta misma infección, lo que ha reducido en un 90% los ingresos hospitalarios por bronquiolitis.

A partir del próximo 1 de octubre va a comenzar la tercera campaña para inmunizar a 50.000 bebés lactantes nacidos entre el 1 de abril y el 30 de septiembre de 2025. La cita previa se podrá hacer en el Madrid, en el 12 de Octubre, el Infantil Niño Jesús, el Gregorio Marañón y La Paz. En Majadahonda está el Puerta de Hierro; en Arganda del Rey, el Sureste; el de Móstoles, en esta ciudad; el Infanta Cristina en Parla; y Hospital del Henares, en Coslada. A los bebés nacidos el 1 de octubre y el 31 de marzo de 2026, temporada de transmisión del VRS, les vacunarán en las propias maternidades antes de recibir el alta hospitalaria

Una de las cuestiones que más ha destacado la consejera es que la vacuna protege hasta tres años, tanto en adultos como en lactantes.